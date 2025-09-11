X Factor 2025, stasera la prima puntata: come vederlo se non hai Sky

I punti chiave
È tempo di X Factor. Questa sera, giovedì 11 settembre, torna in tv il talent show targato Sky con un nuovo “giro” di audition. Dopo il debutto dello scorso anno, Giorgia ritorna in veste di conduttrice; al tavolo dei giudici, invece, riconfermati Jake La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi. A completare il quartetto, Francesco Gabbani, per la prima volta in questo ruolo. Come ogni anno, il programma prende il via con le audizioni, durante le quali gli aspiranti concorrenti dovranno esibirsi dinanzi ai giudici per poter ottenere un pass per gli step successivi. Anche per quest’anno, la finale – esattamente come lo scorso anno – sarà in diretta da Piazza Plebiscito a Napoli.
Come funziona X Factor
Lo show si aprirà, dunque, con le Audition, che andranno in onda nel corso delle prime tre puntate. In questa fase i concorrenti dovranno ottenere almeno tre si dai giudici per potere passare alla fase successiva. Seguirà la fase dei Bootcamp che quest’anno presentano una novità e si svolgeranno in due puntate: i giudici – ancora seduti al tavolo insieme - ascolteranno di nuovo i concorrenti selezionati durante le Audizioni, ma questa volta, per passare alla fase successiva, i concorrenti dovranno ottenere quattro sì. In alternativa, i giudici potranno giocarsi l’X Pass, che permetterà a un concorrente di passare direttamente ai Live Show.
Infine, prima dei Live, è tempo delle Last Call, con le sedie e i famosi switch. È in questa fase che ogni giudice dovrà scegliere i tre componenti della sua squadra da portare ai Live che si svolgeranno, a partire dal 27 ottobre, al Teatro Repower.
Dove vedere X Factor
Come anticipato, la prima puntata andrà in onda questa sera, giovedì 11 settembre, a partire dalle 21.15 in prima serata su Sky Uno. Per coloro, però, che non sono clienti Sky, sarà possibile seguire X Factor 2025 su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.
Ecco il calendario completo delle puntate su Sky:
Giovedì 11 settembre 2025
Giovedì 18 settembre 2025
Giovedì 25 settembre 2025
Giovedì 2 ottobre 2025
Giovedì 9 ottobre 2025
Giovedì 16 ottobre 2025
Giovedì 23 ottobre 2025 – primo Live Show
Giovedì 30 ottobre 2025
Giovedì 6 novembre 2025
Giovedì 13 novembre 2025
Giovedì 20 novembre 2025
Giovedì 27 novembre 2025
Giovedì 4 dicembre 2025 – Finale
In alternativa, bisognerà attendere qualche giorno. La nuova edizione del talent, infatti, sarà disponibile in chiaro su Tv8, ai numeri 8, 108 e 508 del Digitale Terrestre, a partire da martedì 16 settembre 2025, in prima serata.
Ecco tutte le date in chiaro:
Martedì 16 settembre 2025
Martedì 23 settembre 2025
Martedì 30 settembre 2025
Martedì 7 ottobre 2025
Martedì 14 ottobre
Martedì 21 ottobre 2025
Martedì 28 ottobre 2025
Martedì 4 novembre 2025
Martedì 11 novembre 2025
Martedì 18 novembre 2025
Martedì 25 novembre 2025
Martedì 2 dicembre 2025
Martedì 9 dicembre 2025