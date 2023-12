X Factor, Tapiro d'Oro anche per Ambra Angiolini: "Morgan non mi ha minacciata"

Il caso Morgan a X Factor si infittisce. Questa sera, mercoledì 6 dicembre, Valerio Staffelli consegnerà un nuovo Tapiro d’Oro; l’ennesimo della vicenda. Questa volta, la destinataria è Ambra Angiolini, l’unica dei giudici del talent targato Sky che ancora non è stata “attapirata”. Così, l’inviato di Striscia La Notizia si è recato dall’attrice per cercare di andare ancora più a fondo sulla presunta lite nel dietro le quinte che sarebbe avvenuta con Marco Castoldi, in arte Morgan.

Le parole di Ambra Angiolini

Nel servizio del tg satirico di Canale 5, Ambra Angiolini ha negato categoricamente le voci secondo cui Morgan nel dietro le quinte di X Factor - durante un’accesa discussione - le avrebbe fatto delle minacce; lo stesso Marco Castoldi, peraltro, aveva già smentito la vicenda. A questo proposito, la cantante di T’appartengo ha rivelato a Valerio Staffelli: “Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte”. Poi, ha proseguito: “Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto”.

La lite “incriminata”

Tutto era accaduto il 16 novembre, nel corso del quarto (e ultimo) live del talent con la presenza di Morgan, quando il cantante e la Angiolini avevano discusso subito dopo l’esibizione di Angelina, concorrente di Ambra. Quest’ultima era stata criticata da Morgan, e Ambra aveva preso le sue difese. A quel punto, durante l’rvm degli Stunt Pilots, i due hanno iniziato a discutere molto animatamente. Così, come viene mostrato nel video realizzato da una persona del pubblico, e poi condiviso sui social, Morgan si è alzato e ha mandato a quel paese Ambra (il labiale sembra abbastanza chiaro). Successivamente, è ritornato a sedersi per l’esibizione della sua band.

Il commento di Morgan

Era stato lo stesso Morgan a smentire la questione. Per lui, infatti, non ci sarebbe stata nessuna minaccia nei confronti di Ambra nel corso dello scontro che qualcuno del pubblico aveva ripreso al termine della puntata del 16 novembre. Dunque, raggiunto dall’inviato di Striscia La Notizia aveva chiarito: “Non è vero, non ho mai minacciato Ambra di ‘spaccarle la testa sui gradini'. Lo nego totalmente. La questione è un’altra e cioè che faccio paura ad altri interessi che ci sono lì dentro”. Queste le parole di Morgan prima di mostrare la chat WhatsApp con la collega, priva di messaggi minatori.