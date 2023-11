Tapiro d'Oro a Morgan. La stoccata ai Ferragnez: "Io non prendo soldi per inquadrare i figli"

A coronare un lunedì da dimenticare per Morgan ci si è messa anche Striscia la Notizia, che nelle scorse ore ha recapitato un tapiro d'Oro al cantautore a seguito del licenziamento da X Factor. Valerio Staffelli ha raggiunto l'artista sotto la sua abitazione a Milano e, con l'occasione, ha fatto qualche domanda sulla vicenda. L'ex giudice non si è tirato indietro e ha ribadito di essere stato "vittima dell'editto satellitare di una cricca" e ha avuto parole durissime per tutti, soprattutto per Fedez e persino per Chiara Ferragni.

La consegna del tapiro d'Oro

Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro a Morgan poche ore dopo l'annuncio di Sky e Fremantle, sulla fine della collaborazione tra X Factor e il giudice. Durante la consegna l'artista si è mostrato tutt'altro che attapirato ma piuttosto deciso a fare valere le sue ragioni. "Ho avuto un trattamento diverso rispetto agli altri giudici", ha tuonato parlando delle scarne messe in scena dei suoi talenti e aggiungendo su Ambra Angiolini: "L'ho mandata a quel paese perché mi ha detto: 'Mi tratti così perché sono donna'. Questa è gente di cui bisogna aver paura. In un mondo dove bisognerebbe parlare di inclusione loro escludono e licenziano. Io con loro mi sento non voluto ".

Le accuse a Fedez

Davanti alle telecamere di Striscia, Morgan è poi tornato a parlare di ciò che sarebbe avvenuto giovedì scorso alla fine della burrascosa puntata, che ha portato alla "cacciata" del giudice. " Nei camerini Fedez mi detto cose gravissime" , ha esordito Morgan, parlando della sfuriata che il rapper avrebbe fatto a fine puntata: " Ha sbraitato in maniera violenta, bestemmiando. Diceva che mi avrebbe scatenato contro tutti i depressi. 'O io o lui', gridava dicendo: 'Se ne va fuori dai coglioni. Ti tolgo quei pochi spiccioli che ti rimangono, demente'. Lo ha detto davanti a tutti, davanti alle telecamere. Picchiava sulle pareti del camerino, io ero dentro con la mia bambina che mi chiedeva perché avevo paura ". Eppure, con Fedez sembrava essere tornato il sereno proprio alla luce dei problemi psicologici del rapper: " Io gli ho anche scritto canzoni quando stava male, sono stato l'unico che lo ha supportato umanamente. Gli avevo scritto un testo e lui mi ha scritto, che lo avevo fatto piangere ". A quanto pare, però, l'amicizia era solo apparente.

La stoccata ai Ferragnez