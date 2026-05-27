Vannacci schiera le sue truppe al Pirellone. E pensa già a un candidato sindaco per Milano

Le truppe di Roberto Vannacci sbarcano al Pirellone. Alla conferenza stampa con cui ieri il generale ha ufficializzato l'adesione a Futuro nazionale dei consiglieri regionali Pietro Macconi, fuoriuscito da FdI e Luca Ferrazzi in arrivo dal Gruppo Misto, c'erano tante facce nuove, ma anche molti curiosi.

Ad assistere all'esordio lombardo di Vannacci, oltre agli addetti ai lavori di diversi partiti, sono stati visti i consiglieri di FdI Giacomo Zamperini, Anna Dotti, Carlo Bravo e Alberto Mazzoleni, l'azzurro Jacopo Dozio, Martina Sassoli e ha fatto capolino anche l'assessore al Turismo Debora Massari. Al momento non c'è ancora un gruppo consiliare che per nascere ha bisogno di almeno tre consiglieri, ma Futuro nazionale ora ha una sua rappresentanza politica E già si rincorrono i rumors su chi sarà il prossimo a salire a bordo: "Io non metto limiti alla provvidenza" ha scherzato Vannacci. Intanto bisognerà capire quale sarà il posizionamento di Futuro nazionale in Aula. Le premesse non sono delle migliori, con il governatore Attilio Fontana che ha più volte ribadito di non avere nulla in comune col generale: "Ma noi nasciamo per portare avanti le nostre idee, non per avere qualcosa in comune con altri. Laddove sono possibili sinergie - ha spiegato Vannacci - andremo avanti insieme. Se Fontana decide che non sono possibili, bene così". E comunque "Fontana si è espresso contro di me anche quando ero nella Lega Nulla di nuovo sul fronte orientale" ha ironizzato il generale, pronto a presentare un proprio candidato anche alle prossime elezioni comunali a Milano, anche in virtù degli altolà contro di lui arrivati dall'area moderata, come lo stop del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. "Latrati - l'affondo del generale - di chi non riesce a raggiungere l'1 per cento... Io non ho mai chiesto niente, sono loro che alzano muri. Probabilmente c'è una certa insicurezza in queste persone". Tornando alla Regione, "nelle prossime settimane instaureremo un dialogo con la maggioranza, Fontana compreso e verificheremo se ci saranno le condizioni per entrare organicamente in maggioranza" ha spiegato Ferrazzi, parlando di Futuro nazionale come della nuova proposta "di una destra che non si vergogna di essere di destra". Macconi ha ribadito la sua "lealtà al centrodestra. Al momento - ha osservato - non abbiamo nessuna ragione per metterci all'opposizione".

Per Macconi, ex meloniano, FdI sta a Futuro Nazionale come l'aviatore Francesco Baracca sta alla cavalleria: "Baracca non tradiva la cavalleria, ma militava in un reparto diverso. E io credo che questo sia per me il reparto più adeguato". Battuta molto apprezzata dal generale.