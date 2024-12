"Variety" lancia il j'accuse. "Hollywood fa solo sequel!"

Ascolta ora 00:00 00:00

Prendete i primi dieci incassi del 2024 al Box Office statunitense Inside Out 2, Deadpool&Wolverine, Cattivissimo me 4, Beetlejuice Beetlejuice, Dune: Parte Due, Twisters, Godzilla e Kong - Il nuovo impero, Kung Fu Panda 4, Bad Boys: Ride or Die, Il regno del pianeta delle scimmie e chiedetevi: cosa hanno in comune? La stessa domanda se l'è fatta Variety, la cosiddetta Bibbia del cinema, con uno dei suoi critici, Owen Gleiberman, che, quando ha guardato la lista ha «notato qualcosa che mi ha scioccato». I film di questo elenco sono tutti sequel. In realtà c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, perché in settima posizione ecco Wicked che «non è tecnicamente un sequel» ma, se si considera l'enorme successo della versione originale musical di Broadway, siamo di fronte a qualcosa che si avvicina a un seguito sul grande schermo.

A questo punto vale la pena riportare il titolo del pezzo uscito su Variety, vagamente retorico: «La dipendenza di Hollywood dai sequel sta cannibalizzando il suo futuro?». Peraltro i titoli citati, in attesa che entri nella Top Ten Usa 2024 il nuovo film di Disney Oceania 2, ohibò un altro sequel! campione di incassi nei botteghini di mezzo mondo, sono quasi tutti presenti nella classifica dei primi dieci anche in Italia dove però c'è un solo titolo nazionale, Un mondo a parte di Riccardo Milani al decimo posto.

La storia che racconta Variety è invece ancora più inquietante perché se è vero che la Hollywood attuale, almeno dagli anni '80, ha convissuto con i sequel di cui spesso si diceva che non erano riusciti come l'originale, ora sembra che non ne possa fare a meno anche grazie al fatto che il loro risultato artistico appare pure migliorato.

Perché se, allargando ancora l'orizzonte, 15 dei primi 20 film di maggior incasso dell'anno sono dei sequel, allora «la contraddizione e la minaccia è che se tutto ciò su cui fai affidamento sono concetti del passato, non ci saranno poi abbastanza film di successo per realizzare sequel in futuro». Siamo giunti a un punto di non ritorno? Urgono nuove idee. Intelligenza Artificiale permettendo.