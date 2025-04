Abito nero, velo e bottone. Come ci si veste ai funerali di Papa Francesco

Ascolta ora 00:00 00:00

"Sobrietà" è la parola che torna, inevitabilmente, in questi giorni di lutto nazionale in avvicinamento alle esequie di Papa Francesco, previste per sabato 26 aprile a partire dalle 10 in piazza San Pietro. È la parola chiave anche del dress code imposto a capi di Stato, di governo e invitati alle esequie, che siederanno nelle zone riservate durante la celebrazione. Le richieste sono rigide e, nonostante il Santo Padre non abbia mai prestato particolare attenzione alla forma quando era in vita, il protocollo della Santa Sede per le esequie della massima autorità religiosa della Chiesa Cattolica è rigido e non ammette personalismi.

Per gli uomini è d'obbligo un abito da giorno nero con cravatta lunga dello stesso colore e camicia bianca. Sono ammessi, anche se non preferiti, altri colori purché siano scuri, come il grigio e il blu, ma difficilmente gli uomini che presenzieranno alle esequie indosseranno un colore diverso dal nero. Non ci sono deroghe, invece, per la cravatta. Dello stesso colore devono essere le scarpe, le calze (lunghe), l'eventuale soprabito e ombrello. Sul bavero, a sinistra, è ammesso un bottone nero o, in alternativa, le onorificenze vaticane. Nessun altro elemento può adornare la giacca. Anche gli accessori, come anelli, bracciali e orologi, devono essere discreti.

Alle donne è richiesto l'abito nero o, in alternativa, un tailleur dello stesso colore. Se si indossa un abito o una gonna, l'orlo deve arrivare almeno sotto il ginocchio. Le scarpe devono essere nere e chiuse, con tacco non alto e, possibilmente, in caso si indossi una gonna o un abito si richiede l'utilizzo di calze nere e velate. Le maniche di giacche o abiti devono essere almeno a tre quarti, preferibilmente lunghe. Tradizionalmente, il galateo suggerisce anche l'utilizzo di un velo nero per coprire il capo, la mantiglia, solitamente in pizzo, che è appropriato ma non obbligatorio. La borsa dev'essere nera e di piccole dimensioni ed è preferibile, anche se non obbligatorio indossare i guanti dello stesso colore. Gli unici gioielli che sono ammessi ai funerali di un Papa sono rappresentati da un filo di perle come collana. Il trucco dev'essere leggero e sobrio. Per le principesse e le regine cattoliche, durante i funerali, è sospeso il "privilegio del bianco" che, di normale vale durante le visite ufficiali per le esponenti di case reali come quella di Spagna, Lussemburgo, Monaco e Belgio.

Durante la celebrazione, le prime file sono destinate alle autorità italiane e argentine, Paese d'origine del Papa. A seguire, saranno seduti i rappresentanti delle monarchie cattoliche, il Gran Maestro dell'Ordine di Malta e poi i sovrani regnanti non cattolici. Infine, gli altri posti saranno occupati dai capi di Stato e di governo in ordine alfabetico francese, storicamente la lingua della diplomazia. Alle autorità civili è riservata la parte destra, guardando verso la Basilica. I cardinali, invece, saranno davanti all'ingresso. Sono attese a Roma 170 delegazioni da tutto il mondo. Per l'Italia, saranno presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che trovandosi in territorio estero durante i funerali precede il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Quindi, ci sarà il presidente della Camera,, il presidente della Corte costituzionalee il ministro degli Esteri. Loro saranno in prima fila. In altro settore, più arretrato, siederanno le delegazioni politiche di Camera e Senato.