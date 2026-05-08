Un anno da Leone

«Habemus Papam». Sono passate da poco le 7 di sera, l'8 maggio di un anno fa. Piazza San Pietro esulta, il mondo attende l'annuncio. «Robertum Franciscum...». Il cardinale Robert Prevost diventa il primo Papa americano nella storia della Chiesa con il nome di Leone XIV. E oggi, Papa Leone - 70 anni da Chicago - celebra i suoi primi dodici mesi dell'elezione al Soglio di Pietro. Un tempo segnato da udienze, incontri (e scontri, come testimonia la polemica di queste settimane con il presidente americano Donald Trump), da due importanti viaggi in Medioriente e in Africa, dal Concistoro con il Collegio dei cardinali, da nomine con cui ha iniziato a lasciare la propria traccia nella Curia romana, da una missione pastorale rivolta agli ultimi, come racconta Dilexi te, la prima esortazione apostolica firmata il 4 ottobre, e dall'impegno per la pace ribadito negli appelli e nell'impegno diplomatico contro le guerre in corso ai confini dell'Europa, a Gaza e in Iran.

Del resto, di pace aveva parlato nel suo primo messaggio pubblico, pronunciato prima di dare la sua prima benedizione Urbi et Orbi: «La pace sia con tutti voi! Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il Buon Pastore, che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la terra. La pace sia con voi!».