Secondo giorno di Conclave: gli scrutini, gli orari e le eventuali fumate

Dopo la fumata nera delle 21.01 di ieri, inizia il secondo giorno del Conclave dei 133 cardinali chiamati all'elezione del successore di Pietro. Se era quasi scontato che il primo giorno si chiudesse con un "nulla di fatto", sale l'attesa per la giornata di oggi, giovedì 8 maggio, quando sono previste ben quattro votazioni (se il nuovo Papa non sarà eletto prima), due nel corso della mattina e due nel pomeriggio con le fumate previste soltanto al termine della seconda e della quarta (sempre in caso di mancata elezione precedente).

Quattro scrutini e due fumate

Nello specifico, il programma di oggi prevede che tutti i cardinali elettori si siano già riuniti alle ore 8 del mattino nel Palazzo Apostolico per la Santa Messa e le lodi nella Cappella Paolina: intorno alle 9.15 hanno fatto il loro ingresso nella Cappella Sistina per recitare l'Ora media e poi si procederà alle prime due votazioni. Rispetto a ieri, quando è stata singola e soltanto di sera, la fumata si avrà soltanto se al termine della prima votazione sarà eletto il nuovo Papa (intorno alle 10.30). Se così non sarà, i cardinali procederanno alla seconda votazione (alle ore 12) dove, in ogni caso, dal comignolo sopra la Cappella Sistina uscirà la fumata (quindi non prima delle ore 13).

Il discorso sarà uguale anche nel pomeriggio: se il nuovo pontefice non sarà eletto in mattinata, i cardinali torneranno in Cappella Sistina verso le 16: la fumata è prevista soltanto nel caso dell'elezione (intorno alle 17.30) altrimenti si procederà con la quarta e ultima votazione della giornata (alle ore 19) con la fumata che avverrà in ogni caso e stimata dalle ore 20 in poi.

Le ultime indiscrezioni

Nell'impossibilità di conoscere cosa stia succedendo da ieri sera, alcuni media spagnoli questa mattina hanno fatto alzare le quotazioni di due cardinali spagnoli: si tratta di Cristobal Lopez Romero e Angel Fernandez Artime come viene riportato da El Pais.

Anche quest'oggi previsto un gran via vai di fedeli che ieri sera sono rimasti con il fiato sospeso a lungo anche per il ritardo della prima fumata: Piazza San Pietro era gremita così come via della Conciliazione e tutta l'area attorno al Vaticano.

Un dato statistico significativo (ma ogni Conclave ha fatto sempre storia a sè) è che ben tre degli ultimi cinque Papi sono stati eletti proprio il secondo giorno si tratta di Giovanni Paolo I, Benedetto XVI e Papa Francesco.