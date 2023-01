Le esequie, poi la sepoltura: Benedetto XVI ora riposa nelle Grotte Vaticane

Come annunciato nei giorni precedenti, il feretro di Papa Benedetto XVI sarà tumulato nelle Grotte Vaticane, nella tomba che fu prima di Papa Roncalli e poi di Papa Giovanni Paolo II. I due pontefici che hanno preceduto il Papa emerito in quella sepoltura hanno lì riposato finché non sono stati beatificati e portati nella basilica di San Pietro.

Il rito di sepoltura prevede che il feretro venga avvolto da alcune fasce. Successivamente vengono apposti i sigilli vaticani prima che il feretro venga adagiato in una cassa di zinco e poi, successivamente, in una di noce. Solo a quel punto può essere adagiato nella tomba delle Grotte Vaticane. La fossa è stata scavata nel pavimento all'interno di una nicchia con l'immagine della Madonna, e successivamente viene chiusa da una lastra di marmo. La tumulazione si conclude con un atto notarile, atto finale della sepoltura. L'evento avviene in forma privata, senza presenza del pubblico e della stampa, con ammessi solo i porporati e le persone più vicine al Papa emerito.