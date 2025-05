Matrimoni gay, la frase di Papa Leone XIV spiazza tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

La famiglia è al centro di tutto ma deve essere quella fondata sul rapporto tra due persone di sesso diverso, un uomo e una donna: è stato chiaro Papa Leone XIV nel corso del primo incontro con il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.

Le parole di Leone XIV

" Occorre peraltro adoperarsi per porre rimedio alle disparità globali, che vedono opulenza e indigenza tracciare solchi profondi tra continenti, Paesi e anche all’interno di singole società", ha dichiarato Prevost nel corso dell'incontro di questa mattina sottolineando il delicato compito " di chi ha responsabilità di governo adoperarsi per costruire società civili armoniche e pacificate" . Da qui ecco il passaggio significativo " investendo sulla famiglia, fondata sull’unione stabile tra uomo e donna, ‘società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile società'".

Quali sono i diversi significati

Senza giri di parole, viene rimarcata la centralità e sacralità di una famiglia composta dall'unione di uomini e donne con l'impegno, per tutti, di "investire" affinché questa unione vada avanti in modo stabile. Le persone, da sole, non possono farcela ed ecco il richiamo del Papa anche alle istituzioni, ai governi, di fornire tutti gli strumenti necessari per mettere le società civili nelle migliori condizioni per andare avanti.

"Ecco cos'è la famiglia"

" L'affermazione del Santo Padre sottolinea un aspetto fondamentale: la famiglia è l'unione di un uomo con una donna con la prospettiva della procreazione. Questo è la famiglia. Le altre forme possono essere delle convivenze, delle unioni civili. Sono, quindi, molto soddisfatto e contento di quanto detto ". Lo ha dichiarato all'Adnkronos Massimo Gandolfini, presidente dell'associazione Family Day, commentando le parole che Papa Leone XIV ha pronunciato all'udienza del Corpo diplomatico. " La nostra società - continua Gandolfini - ha delle debolezze e delle difficoltà legate al fatto che l'istituto familiare è stato gravemente ferito. La famiglia davvero è il nucleo della società, non soltanto dal punto di vista strettamente religioso, ma dal punto di vista sociale, civile. La famiglia è il luogo in cui si possono aiutare i ragazzi a crescere, in cui si imparano le virtù dell'aiuto e della collaborazione reciproca e soprattutto un'altra virtù ancora, che oggi non va per nulla di moda: il sacrificio. Sacrificio per il bene di un altro, che può essere il bene della moglie, il bene del marito, il bene dei figli ".

Le altre tematiche del Papa

Nel corso dell'udienza, Leone XIV ha parlato della società civile come luogo in cui nessuno può esimersi dal favorire contesti in cui sia " tutelata la dignità di ogni persona, specialmente di quelle più fragili e indifese, dal nascituro all'anziano, dal malato al disoccupato, sia esso cittadino o immigrato. La mia stessa storia - ha sottolineato - è quella di un cittadino, discendente di immigrati, a sua volta emigrato". "Ciascuno di noi, nel corso della vita, si può ritrovare sano o malato, occupato o disoccupato, in patria o in terra straniera: la sua dignità però rimane sempre la stessa, quella di creatura voluta e amata da Dio ", ha osservato Leone XIV.

Un passaggio importante anche

ad un linguaggio schietto, che può suscitare qualche iniziale incomprensione

sullache non può mai esimersi dal dire la verità sull'uomo e sul mondo, ricorrendo quando necessario anche "".