Il giglio argentato, il cuore trafitto e il motto: cosa ci dicono i simboli scelti da Papa Leone XIV

Lo Stato del Vaticano ha diffuso lo stemma papale di Leone XIV e il motto del suo pontificato: "In illo uno unicum". Si tratta si una locuzione pronunciata da Sant'Agostino in un sermone, l’Esposizione sul Salmo 127, per spiegare che " sebbene noi cristiani siamo molti, nell'unico Cristo siamo uno ". Questo è lo stesso motto episcopale usato come cardinale e vescovo, come spiegò lui stesso nel luglio 2023: " Come si evince del mio motto episcopale, l’unità e la comunione fanno parte proprio del carisma dell’ordine di Sant’Agostino e anche del mio modo di agire e pensare. Penso che sia molto importante promuovere la comunione nella Chiesa e sappiamo bene che comunione, partecipazione e missione sono le tre parole chiave del Sinodo ".

Papa Leone XIV è un esponente dell'ordine degli agostiniani e la "regola di Sant'Agostino" guida da sempre la sua strada in Dio e sarà il faro anche della sua esperienza pontificale, come dimostra anche il suo stemma, che riprende quello episcopale. È diviso in due per via trasversale e presenta una giglio argentato su sfondo azzurro nel cantone superiore sinistro e un libro rosso con un cuore fiammeggiante trafitto da una freccia nel cantone inferiore destro. Il giglio simboleggia solitamente la purezza e l'innocenza ed è spesso associato alla Vergine Maria mentre l'altro simbolo, il più importante per la storia di Leone XIV, rappresenta il Sacro cuore di Gesù e nel suo complesso è un simbolo iconografico associato all'Ordine di Sant'Agostino. Il cuore rappresenta la sua passione per Dio e la freccia le ferite dell'amore divino, mentre il libro simboleggia i suoi scritti e la sua dottrina.

Il simbolo cardinalizio presente nello stemma episcopale usato in precedenza è stato sotituito dalla mitra, simbolo papale, così come sono state introdotte le due chiavi che simboleggiano il potere spirituale conferito da Cristo a San Pietro e, per successione apostolica, ai suoi vicari, i Papi.

La chiave d'oro simboleggia il potere di sciogliere, ed è il potere che apre le porte del Regno dei Cieli, mentre la chiave d'argento rappresenta il potere di legare ed è il potere che lega sulla Terra, con la promessa che ciò che è legato sulla Terra sarà legato anche in cielo. Infine, lasimboleggia la dignità sacerdotale e, in particolare per il Papa, la pienezza del suo ufficio di sommo sacerdote.