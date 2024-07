Dominique Mamberti, il nuovo cardinale che pronuncerà la formula "Habemus papam"

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando, speriamo il più tardi possibile, dovesse esserci l'elezione di un nuovo Papa, la celebre formula in latino che annuncia la fumata bianca sarebbe pronunciata da un nuovo cardinale, il francese Dominique Mamberti. Quell'"Habemus Papam", ossia "abbiamo il nuovo Pontefice" con la proclamazione che avviene dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano alla presenza di decine e decine di migliaia di fedeli dopo che il conclave (la riunione del Collegio dei Cardinali) si è riunito eleggendo la più alta carica cristiana sulla Terra.

La formula in latino

Nel 2013 fu sempre un altro cardinale francese, Jean-Louis Tauran, a pronunciare la celebre formula per la proclamazione di Papa Francesco: " Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam, Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum ", proclamò ormai oltre dieci anni fa. " Vi annuncio una grande gioia: abbiamo un Papa. L'eminentissimo e reverendissimo signore, signor Jorge, cardinale di Santa Romana Chiesa, Bergoglio, che ha preso per sé il nome di Francesco ". Mamberti succede al cardinale americano James Michael Harvey che era il protodiacono facente funzioni.

La storia di Mamberti

Il cardinale Mamberti sarebbe stato eletto dopo una nuova distribuzione dei titoli cardinalizi del Vaticano e resi noti nella giornata del 1° luglio. Il cardinale Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, è nato a Marrakech, in Marocco, il 7 marzo 1952, da genitori francesi che poi si sono trasferiti in Francia poco dopo la sua nascita. Nella sua carriera da studente scelse l'iscrizione a Giurisprudenza a Strasburgo per poi seguire i corsi di post-grado all’università di Paris II con nuovi titoli sul diritto pubblico in Scienze politiche.

Come spiega la scheda del Vaticano, il primo marzo 1986 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede prestando la sua opera in varie parti del mondo: dall'Algeria a New York, dal Cile al Libano: Giovanni Paolo II lo nominò arcivescovo titolare di Sagona e nunzio apostolico in Sudan oltre a essere delegato apostolico in Somalia. Nel settembre 2006 Benedetto XVI lo richiamò nella Segreteria di Stato in qualità di segretario per i Rapporti con gli Stati e confermato da Papa Francesco il 31 agosto 2013. Lo stesso Bergoglio lo ha creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro dal 14 febbraio 2015.

All'età di 72 anni, il cardinale Mamberti è uno dei sei cardinali francesi che possono prendere parte a un conclave: attualmente sarebbero 126 i membri del Sacro

Collegio di cardinali che hanno; al di sopra di questa età, infatti, viene perso automaticamente il diritto di partecipazione come stabilì Papa Paolo VI, il 21 novembre 1970, con il " motu proprio Ingravescentem Aetatem ".