L'abito, l'anello, la vestizione, il nome. Cosa c'è da sapere sul nuovo Papa

È ufficiale, il mondo ha un nuovo Papa. Alle 18.09 di oggi - giovedì 8 maggio - la fumata bianca ha annunciato l'avvenuta elezione: è stato scelto il successore dello scomparso Papa Francesco.

In questi ultimi minuti prima della presentazione ai fedeli, sta avvenendo la vestizione del nuovo Pontefice. Che cosa sappiamo in proposito?

Il Papa indosserà la tradizionale talare bianca, ossia un abito lungo, realizzato in lana. Il tutto sarà accompagnato da una mantellina bianca, oppure rossa, bordata di ermellino e conosciuta con il nome di mozzetta. A chiudere l'abbigliamento ci sarà la classica fascia bianca, lo zucchetto bianco sul capo e la croce pettorale correlata di cordone dorato. Da quanto sappiamo, sono state preparate tre visti per il nuovo Papa. Non sapendo ancora chi sarebbe stato eletto, sono state messe a disposizione tre misure, ovvero una taglia 48-50, una taglia 54 o media, e una 58 o larga.

Una volta eletto, il nuovo Papa viene condotto nella Stanza delle Lacrime, presso cui si accede attraverso una piccola porta della Cappella Sistina. Qui avviene la vestizione, che ha la valenza di un rituale. L'abito, come è stato detto nei giorni scorsi, è stato realizzato da Raniero Mancinelli, sarto ecclesiastico che ha la sua bottega nei pressi del Vaticano. " Per fare una talare del Papa servono circa cinque metri di tessuto, perché c'è anche la mantellina. Il tessuto che ho usato questa volta è un fresco lana leggero, da 220 grammi al metro quadro, che usava anche papa Francesco. Non è un gran tessuto pregiato, ma è pura lana italiana. Come regola, per la talare servono 33 bottoni, gli anni di Cristo. Ultimamente abbiamo ridotto un po', per fare prima ad abbottonare e sbottonare" , è quanto riferito a Il Messaggero.

Durante la vestizione, il nuovo Papa è assistito da qualche monsignore. Una volta indossato l'abito, a seguito della messa di inzio pontificato, il Pontefice indossa l'anello del pescatore, rigorosamente all'anulare della mano destra. Ogni anello viene realizzato appositamente per il nuovo Papa.

Circolano già delle voci sul

nome. La scelta delè molto importante, perché rispecchia quella che è filosofia che guiderà il nuovo Pontefice. Fra i nomi più usati ci sono Giovanni, Benedetto, Gregorio, Clemente, Innocenzo e Pio.