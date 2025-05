"Io e Bergoglio non eravamo sempre d'accordo". La rivelazione di Prevost

Ascolta ora 00:00 00:00

Papa Leone XIV si è presentato al mondo col sorriso, commuovendosi davanti alla folla che lo acclamava nel giorno della sua elezione. Non è stato un outsider nel senso stretto del termine, circolavano già alcune voci secondo le quali sarebbe potuto uscire Papa dal Conclave. Ma a nemmeno una settimana dall'elezione, c'è già chi cerca di incasellarlo in qualche descrizione, il più delle volte forzata, facendogli indossare la pettorina di questo o di quel partito. Oppure c'è chi cerca di leggere nelle sue parole i segnali di una diretta eredità di Papa Francesco, nonostante Leone XIV abbia chiarito in maniera netta, attraverso le sue parole e omelie, che seguirà la sua strada, senza ripercorrere le tracce del suo predecessore.

C'è un video, risalente al 2023, di Papa Leone XIV, quando ancora era cardinale Robert Francist Prevost e vescovo di Chiclayo, in cui parla con alcuni presenti e spiega che in passato " ai miei confratelli una volta dissi 'grazie a Dio io per fortuna non sarò mai vescovo' ". Una previsione, fatta quando Josè Mario Berogoglio divenne Papa, non azzeccata per lui, che non si aspettava di diventare vescovo, figuriamoci cardinale o perfino Papa. Eppure, oggi è a capo della Chiesa cattolica ed è il fato dei cattolici. Ma c'è di più, perché il quello stesso video pubblicato dal Messeggiero, lo stesso vescovo di Chiclayo ha smentito indirettamente quanti lo vogliono erede spirituale e morale di Papa Francesco, spiegando che conosceva da tempo il suo predecessore fin da quando era arcivescovo di Buenos Aires ed era semplicemente Jorge Mario Bergoglio. " Lo avevo incontrato varie volte ", ha spiegato l'allora vescovo di Chiclayo, " non vi dico il motivo ma diciamo che non in tutti gli incontri con il cardinal Bergoglio eravamo sempre d'accordo noi due, diciamo così ".

Per capire in quale direzione andrà il pontificato di Papa Leone XIV servirà aspettare qualche tempo, nonostante le prime indicazioni siano già arrivate. Intanto si sta dimostrando anche un Pontefice di spirito, con alcune battute che l'hanno già fatto apprezzare umanamente dai fedeli, come l'esternazione della sua fede calcistica per la Roma.

Grazie per questa splendida accoglienza! Dicono che applaudire all'inizio non importa poi molto... Se alla fine siete ancora svegli e volete ancora applaudire... Grazie mille

Oppure come questa mattina quando, all'incontro con i giornalisti , prima del suo discorso ha affermato: "".