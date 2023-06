Il laparocele incarcerato, l'anestesia totale, i giorni di ricovero: come sarà operato il Papa

Francesco si prepara all'intervento chirurgico all'addome con anestesia totale confermato questa mattina dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. L'operazione si è rivelata necessaria per riparare un laparocele, una sorta di ernia che si presenta come complicanza post-operatoria.

Le resistenze del Papa

Da quando è stato eletto al soglio pontificio, Francesco è stato operato la prima volta il 4 luglio del 2021 per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Proprio quell'esperienza ha segnato molto il rapporto del Papa con la chirurgia al punto da convincerlo a rifiutare un intervento al ginocchio ritenuto invece necessario dai dottori. "I tecnici dicono di sì, ma c'è tutto il problema dell'anestesia, io ho subito dieci mesi fa più di sei ore di anestesia e ancora ci sono le tracce", aveva spiegato il Pontefice ai giornalisti sul volo di ritorno dal Canada aggiungendo che "non si scherza con l'anestesia". Nonostante la sua determinazione, alla fine anche il restio Bergoglio ha dovuto accettare di sottoporsi all'operazione di oggi che richiederà l'anestesia generale. L'intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi programmato, infatti, lo richiede. La decisione comunicata oggi potrebbe essere l'esito dei controlli che avevano condotto Bergoglio al Gemelli anche ieri mattina.

L'uomo che opera il Papa

In sala operatoria ci sarà Sergio Alfieri, responsabile dell'unità operativa complessa di chirurgia digestiva nonché coordinatore del centro chirurgico del colon retto e centro chirurgico del pancreas del Policlinico romano, oltre ad essere professore ordinario in Chirurgia generale dal 2018. Una vecchia conoscenza per Francesco: fu proprio lui, infatti, ad operarlo al colon sempre al Gemelli nell'estate del 2021. Il professore è specializzato in chirurgia mininvasiva ed è un esperto nella tecnica laparoscopica. Fu lui ad operare nel 2019 il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori che arrivò al pronto soccorso del Gemelli con fortissimi dolori addominali.

La degenza

Si è già ipotizzato che la degenza del Papa dopo l'intervento possa durare almeno sette giorni. Sono comunque previsioni che dovranno poi fare i conti con la riuscita dell'operazione. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, ha commentato la notizia del ricovero del Papa spiegando che "se dovessero esserci cose urgenti saranno portate direttamente a lui al Gemelli, immagino che (...) tra qualche ora anche se da un letto riprenderà il suo esercizio". Così, in effetti, Francesco ha fatto nel corso del ricovero successivo all'infezione polmonare di fine marzo nell'appartamento al decimo piano del Policlinico che ospita abitualmente i Papi. E' presumibile che Francesco, poco abituato a delegare ad altri nel governo della Chiesa, riprenderà la sua agenda di lavoro già durante la degenza. Questa mattina non ha rinunciato all'udienza generale del mercoledì e non ha fatto alcun accenno all'imminente operazione chirurgica e ricovero. Intanto sono molte le dichiarazioni di chi annuncia preghiere per la sua salute, dalla Conferenza episcopale italiana al movimento di Comunione e Liberazione.