"Lieve miglioramento ma prognosi riservata". Le condizioni di Papa Francesco

-Articolo in aggiornamento-

Un barlume di speranza nel bollettino serale diramato dalla Santa Sede. " Le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento ". Papa Francesco sta meglio e " anche nella giornata odierna non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati - prosegue -. Il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione. Continua l'ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti ". I lievi miglioramenti, però, non consentono ai medici di sciogliere la prognosi che resta riservata.

Il messaggio di Trump e Macron

Nelle ultime ore sono arrivati anche i messaggi di auguri e di una completa ripresa da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale si è augurato che il Papa " stia bene " rispondendo alla Casa Bianca a una domanda sulle condizioni di salute del pontefice alla presenza del presidente francese, Emmanuel Macron, il quale ha auspicato per Bergoglio " una pronta e completa guarigione ".

Le preoccupazioni del geriatra

Le condizioni di Papa Francesco " sono evidentemente serie. Ma, come medico, ciò che più preoccupa è l'insufficienza renale ": lo ha dichiarato all'Adnkronos Salute Nicola Ferrara, professore di Geriatria all'università Federico II di Napoli. " Siamo tutti in apprensione per il Santo Padre, ma sappiamo anche che è in ottime mani sul piano delle cure e non solo - aggiunge - L'età avanzata e le condizioni del paziente destano attenzione e ansia.

Dai dati che abbiamo il problema renale crea allarme perché si tratta di una comorbidità generalmente critica. L'insufficienza renale influenza molte funzioni. In letteratura è descritta come una delle cause che modifica in maniera assai sensibile la prognosi. Ma sappiamo anche che l'assistenza è di altissimo livello".