"Il matrimonio canone del vero amore"

«Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo». Papa Leone celebra la prima messa giubilare del suo Pontificato e abbraccia i 70mila fedeli riuniti in piazza San Pietro per il Giubileo delle Famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani.

Un giro in papamobile, la solenne celebrazione, poi il pranzo a sorpresa dagli agostiniani per festeggiare i 70 anni del priore padre Alejandro Moral; infine la «benedizione» ai ciclisti del Giro d'Italia. È una giornata ricca quella di Papa Prevost nel giorno in cui la chiesa celebra la festa dell'Ascensione.

«A volte questa umanità viene tradita», «ogni volta che s'invoca la libertà non per donare la vita, bensì per toglierla, non per soccorrere, ma per offendere», scandisce Leone XIV che scende in campo chiaramente sul tema del matrimonio, della famiglia, dei valori che essa trasmette. Essere una sola cosa è il dono e il bene più grande», dice ribadendo che proprio «dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli», perché loro possono essere «segno di pace per tutti, nella società e nel mondo».

Cita, Leone XIV, anche la discussa enciclica di Paolo VI, la Humanae Vitae, che lega il matrimonio alla procreazione e che tanto ha fatto discutere in oltre mezzo secolo per avere ribadito la contrarietà della Chiesa alla contraccezione.

Al termine della messa, nel Regina Caeli, Prevost torna con il pensiero alle famiglie, specialmente a quelle che sono in difficoltà e a quelle «che soffrono a causa della guerra in Medioriente, in Ucraina e in altre parti del mondo». La supplica è a Maria, affinché sostenga le famiglie per «camminare insieme sulla via della pace».

Per il pranzo, ancora una sorpresa del Pontefice statunitense dalla «sua»famiglia, gli agostiniani, in via Paolo VI. L'occasione era speciale, ovvero i 70 anni del Priore. «È stato bello festeggiare insieme», ha raccontato padre Moral, riferendo anche delle battute di Leone. «Mi ha detto che è più giovane di me e mi ha raccomandato di stare attento» (il Papa compirà 70 anni il 14 settembre, ndr). Prevost ha confessato: «Sto ancora imparando come organizzare le cose». «Ha molte attività - ha riferito il Priore degli agostiniani - ha tanti appuntamenti e non è facile».

A conclusione di una giornata già ricca, il Papa ha voluto benedire i 159 ciclisti partecipanti al Giro d'Italia che hanno percorso un tratto di tre chilometri all'interno delle Mura Leonine. Nel suo discorso a braccio, in italiano e in inglese, il Pontefice ha ricordato agli atleti che sono «modelli per tutti i giovani del mondo», esortandoli a «curare il corpo» ma «anche lo spirito».

Leone XIV ha ricevuto in dono una maglia Rosa dal presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo e ha poi salutato i vincitori delle classifiche, in primis Simon Yates, maglia Rosa, Mads Perdersen, maglia Ciclamino, Lorenzo Fortunato, maglia Azzurra e Isaac Del Toro, maglia Bianca.