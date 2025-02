Meloni fa visita a papa Francesco: "Abbiamo scherzato come sempre"

Ascolta ora 00:00 00:00

Visita lampo di Giorgia Meloni a papa Francesco. Il presidente del Consiglio si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita al Santo Padre e gli ha espresso gli auguri di pronta guarigione, a nome del governo e dell’intera nazione. In una nota diramata da Palazzo Chigi, la Meloni s'è detta contenta di "averlo trovato vigile e reattivo": "Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”.

L'incontro tra premier e pontefice è avvenuto lontano dalle televisioni e dai microfoni, anche perchè la stampa è tenuta a debita distanza da Bergoglio. Il Papa è infatti tenuto al riparo da ogni rischio sia clinico che mediatico, tant'è che nulla trapela dallo staff medico sulle condizioni del pontefice che comunque è in lieve miglioramento rispetto a ieri. Inoltre, la maggior parte delle attività ospedaliere e di cura del Policlinico si svolgono la mattina.

Ricordiamo che il bollettino di ieri della Sala stampa vaticana ha annunciato una polmonite bilaterale per il pontefice, giunto al sesto giorno di ricovero.

La situazione rimane "ancora delicata", ma questa mattina sono trapelate informazioni confortanti: "la notte è passata tranquilla" e il "cuore regge", ha fatto colazione e si è seduto in poltrona. Il quadro clinico resta comunque complesso ti vista la cura a cui è stato sottoposto nei giorni precedenti e poi alla nuova terapia richiesta dopo la conferma della polmonite bilaterale.