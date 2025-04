"Vuole essere presente a messa e Urbi et Orbi". Il desiderio del Papa per la Pasqua

Papa Francesco senza i naselli per l'ossigeno augura buona Domenica delle Palme ai fedeli radunati a piazza San Pietro

Papa Francesco vuole partecipare alla messa di Pasqua che sarà celebrata a in piazza San Pietro. La conferma è arrivata dalla Sala stampa del Vaticano: il pontefice domani in occasione dell'Urbi et Orbi pasquale ha espresso il desiderio di essere presente. Sarà necessario attendere domani per capire se Bergoglio potrà farlo o meno.

La decisione verrà dunque presa solo a ridosso dell’evento, a seconda delle condizioni di salute del Papa e a seconda delle condizioni meteo, attualmente in convalescenza dopo il lungo periodo trascorso in ospedale (38 giorni) per una polmonite bilaterale. Quel che appare certo, come testimoniato già nel corso delle ultime settimane, è che il pontefice vorrebbe salutare i fedeli in una giornata così importante per la Chiesa.

Come avvenuto negli ultimi due anni, ieri Bergoglio non ha partecipato alla Via Crucis al Colosseo ma ha seguito la processione – guidata dal cardinale Baldo Reina, Vicario di Roma – da Casa Santa Marta. Il Papa in questo periodo ha seguito le prescrizioni mediche, dalla fisioterapia respiratoria a quella motoria, ma – a sorpresa – ha anche preso parte ad alcuni eventi pubblici. L’ultima apparizione risale a sei giorni fa, alla Domenica delle Palme: “Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa” il suo augurio ai fedeli raccolti in Vaticano. E, ancora, l’incontro in forma privata con Re Carlo e Camilla e la visita ai detenuti del carcere di Regina Coeli.

"Il Pontefice tutto quello che non doveva fare lo ha già fatto, è tornato all'attività pubblica e ha anche visitato nel carcere romano di Regina Coeli i detenuti. Questo testimonia una grandissima tempra e una grandissima generosità che dimostra verso i più poveri e i bisognosi. Detto questo, ricordo che il Santo Padre è un soggetto fragile, per i riti pasquali dovrà adottare tutte le cautele del caso" il commento all'Adnkronos Salute di Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive all'Università di Roma Tor Vergata.

"Papa Francesco sembra ancora molto provato dalla malattia, non ha acquistato il tono della voce e appare affaticato” ha aggiunto l’esperto: “Dovrebbe riguardarsi, evitare sbalzi termici e bagni di folla in piazza San Pietro". "L'auspicio" di Andreoni "è che il Pontefice trascorra questi giorni di Festa nei suoi appartamenti e si riguardi il più possibile".