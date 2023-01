Mitra, paramenti rossi e albero di Natale: la salma di Ratzinger in Vaticano

È grande il cordoglio per la morte di Joseph Ratzinger. Scomparso sabato mattina all'età di 95 anni nella sua residenza in Vaticano, il Papa emerito ha lasciato un grande vuoto nella Chiesa e i fedeli lunedì avranno la possibilità di rendergli omaggi. Attualmente la salma di Benedetto XVI è esposta nella cappella del monastero Mater Ecclesiae. Come è possibile evincere dalle fotografie diffuse dalla sala stampa vaticana, indossa dei paramenti liturgici rossi e in testa ha la mitra. Tra le mani, invece, ha un rosario. Ratzinger indossa le scarpe al posto dei sandali scelti come calzatura preferita da quando era diventato Papa emerito. All'interno della cappella del monastero Mater Ecclesiae è possibile vedere anche un presepe e l'albero di Natale. Accanto alla salma, collocata davanti all'altare, è stato deposto un mazzo di fiori.

La camera ardente di Ratzinger

Tra i dettagli da sottolineare osservando le foto diffuse dalla sala stampa del Vaticano, Ratzinger non indossa il pallio a fidderenza di Wojtyla, in quanto Papa emerito. Il primo a fare tappa al monastero Mater Ecclesiae è stato Papa Francesco, poco dopo la scomparsa del tedesco. Insieme al pontefice argentino, il segretario particolare, mons. Georg Ganswein e le Memores Domini che lo hanno vegliato fino alla fine.

"Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un'anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa" , l'omaggio di Bergoglio nel corso dell'Angelus di domenica mattina: "L'inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emerito Benedetto XVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo" .

Come confermato dal Vaticano, lunedì mattina è in programma un rito privato in occasione della traslazione della salma del Papa emerito dal Mater Ecclesiae alla Basilica vaticana con un passaggio dalla Porta della preghiera. La salma di Ratzinger sarà nella basilica per il saluto dei fedeli, che prenderà il via alle ore 9.00. Nel corso della giornata di domenica sono invece previste le visite private.

Per volontà dello stesso Ratzinger, i funerali verranno svolti nel segno della semplicità. "Solenni ma sobri", l'indicazione di Benedetto XVI, con il protocollo che sarà semplificato rispetto alle esequie di un pontefice "regnante". Il tedesco sarà sepolto nelle cripte vaticane, per la precisione nella nicchia dove dal giugno 1963 al gennaio 2001 è rimasto sepolto san Giovanni XXIII, e poi san Giovanni Paolo II dal 2005 al 2011.