Niente più 500L, Leone XIV pensiona l'auto di Bergoglio: quale potrebbe scegliere

Le prime differenze con Bergoglio sono emerse fin da subito anche a un occhio meno attento, per cui non sorprende che anche per quanto concerne l'auto che potrebbe essere scelta per spostarsi durante il suo papato Leone XIV possa tracciare un solco con il suo predecessore.

Stando a indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, il pontefice avrebbe già accantonato la Fiat 500L prediletta da papa Francesco, l'auto di colore bianco a bordo della quale in occasione dell'ultimo giovedì santo aveva raggiunto il carcere romano di Regina Coeli per incontrare i detenuti.

C'è chi inizia ad azzardare delle ipotesi basandosi su altri dettagli, come ad esempio il fatto che, mostrandosi ai fedeli che lo aspettavano sul sagrato di Piazza San Pietro, il nuovo Papa indossasse dei paramenti più tradizionali e formali rispetto a quelli ostentati da Bergoglio dopo l'elezione. Lo stesso bastone pastorale, la "ferula" differiva da quello scelto dal suo predecessore, ed era il medesimo stretto in mano invece da Benedetto XVI.

Indizi che, secondo alcuni, spingerebbero a pensare che Leone XIV potrebbe distaccarsi da papa Francesco anche per la scelta dell'auto da utilizzare in occasioni di visite ed eventi ufficiali: ecco il motivo per il quale ad ora iniziano a salire le quote del ritorno alla Mercedes Classe M blindata prediletta da Benedetto XVI oppure alla limousine.

Non vi sono, tuttavia, conferme ufficiali da parte del Vaticano. L'unica cosa che pare accertata, sebbene in realtà si tratti di indiscrezioni, è che il nuovo pontefice sia rientrato nei suoi alloggi a bordo di una Volkswagen Passat di colore nero. Che possa essere questa la scelta anche per il futuro?

Non è assolutamente detto, dato che, è bene ricordarlo, la prima vettura utilizzata dal papa spesso e volentieri non diventa quella scelta ufficialmente. Basti pensare che lo stesso Bergoglio, dopo l'elezione, tornò agli alloggi di Casa Santa Marta a bordo di una Volkswagen Phaeton. Donata alla chiesa dalla casa automobilistica tedesca, fu utilizzata inizialmente anche da Benedetto XVI.

Poco dopo, tuttavia, papa Francesco decise di puntare sulla Ford Focus di seconda mano del 2006 assegnata originariamente ai Servizi Generali del Vaticano: la vettura fu poi modificata per rispondere agli standard di sicurezza previsti per il Papa.

Dunque il primo tragitto verso gli alloggi non è certo indicativo, anche se tutti i segnali lasciano intendere che ci sarà un taglio rispetto al passato.