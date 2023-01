"Non ascoltò Ratzinger sul gender". Padre Georg pungola Francesco

Benedetto XVI esortò Papa Francesco a una " resistenza forte e pubblica " contro le teorie di genere. Ma Bergoglio non avrebbe dato particolare ascolto a quel monito. L'indiscrezione trapela dai retroscena che padre Georg Gänswein ha affidato a un libro di prossima pubblicazione, i cui contenuti stanno da giorni facendo discutere, con uno stillicidio di notizie e anticipazioni. L'ultimo rumor riguarda, per l'appunto, le differenti visioni che il Papa emerito e il Pontefice argentino avrebbero avuto sulle modalità nell'affrontare " la propaganda sulla filosofia gender ".

Lo scritto di Ratzinger a Papa Francesco

Secondo quanto riporta il Corriere, che a sua volta riprende le rivelazioni attribuite a padre Georg, Ratzinger scrisse a Bergoglio sul tema. D'accordo con il Papa che bisognasse " trovare un equilibrio tra rispetto della persona e amore pastorale e dottrina della fede ", il teologo tedesco ammonì che " la filosofia gender insegna che è la singola persona che si fa uomo o donna. Non interessa il bene della persona omosessuale ma di una voluta manipolazione dell'essere ". E, in un passaggio del proprio scritto, Benedetto XVI avrebbe anche aggiunto: " So che molti omosessuali sentono di essere pretesto per una guerra ideologica. Perciò una resistenza forte e pubblica è necessaria ".

Ratzinger, secondo tali indiscrezioni, aveva dunque chiesto al proprio successore di opporsi in maniera decisa a quelle ideologie. Ma il confronto tra i due Papi sull'argomento non sarebbe poi proseguito. Gänswein, riporta ancora il Corriere, ha infatti annotato: " Richieste specifiche di osservazioni non sono più arrivate ". Stando a questa ricostruzione, Bergoglio non avrebbe assecondato più di tanto quel suggerimento, ma per completezza bisogna anche riconoscere che sulle teorie di genere Francesco non ha mai avuto parole deboli o di ambiguità.

Le parole anti-gender di Papa Francesco

Anzi, in più occasioni ha condannato queste filosofie bollandole come tentativi di " colonizzazione ideologica ". Più recentemente, sempre parlando dell'argomento, il Pontefice argentino aveva denunciato: " Si propone implicitamente di voler distruggere alla radice quel progetto creaturale che Dio ha voluto per ciascuno di noi: la diversità, la distinzione ". Alla fine del 2022, Bergoglio era tornato sul tema con una lezione anti-gender: " La famiglia è fatta da uomo e donna ", aveva detto, mettendo in guardia l'uditorio dalle ideologie.

Le tensioni in Vaticano