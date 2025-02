"Notte trascorsa bene". Le condizioni di salute di Papa Francesco

Ascolta ora 00:00 00:00

A una settimana dal ricovero di venerdì 14 febbraio, la notte di Bergoglio ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale " è trascorsa bene, questa mattina Papa Francesco si è alzato e ha fatto colazione ": a farlo sapere è stato il Vaticano nel consueto aggiornamento mattutino sulle condizioni di salute del pontefice. L'ultimo bollettino di ieri sera ha aumentato l'ottimismo con l'assenza di febbre e un ulteriore lieve miglioramento registrato dai medici che lo hanno in cura.

Segnali rassicuranti

In attesa dei prossimi aggiornamenti che arriveranno nel corso della giornata, è sicuramente molto positivo il fatto che Papa Francesco dorma bene la notte senza problematiche relative alla salute: quasi ogni giorno la sala stampa vaticana comunica le notti serene e tranquille seguite dalla colazione e dal lavoro che il pontefice continua a portare avanti anche dal decimo pianto della sua stanza privata nel nosocomio romano. Rimarrebbero ancora alcuni " focolai di polmonite " che vengono curati con una terapia ad hoc che è stata modificata dal momento del suo arrivo al Gemelli dopo le approfondite analisi e una prima diagnosi di infezione polimicrobica.

"Terapia funziona"

Il lavoro di questi giorni e il fatto che il Papa riesca ad alzarsi e mettersi in poltrona significa che " gli antibiotici stanno facendo il loro lavoro molto bene, che la terapia antibiotica sta funzionando. Ci vuole naturalmente qualche giorno e il fatto che sia in miglioramento vuol dire che la polmonite probabilmente è sotto controllo, controllata dalla terapia antibiotica ". Lo ha dichiarato nelle ultime ore all'AdnKronos Salute il professor Matteo Bassettim direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. " Ci auguriamo tutti che a breve la terapia si finisca. E che, conclusi magari 10-14 giorni, che è la durata media delle terapie antibiotiche per le polmonite, a quel punto il Papa possa tornare alla sua residenza e poi, con un pò di tempo di convalescenza, possa tornare alle sue attività ".

La delicata tematica dimissioni

Specialmente nella giornata di ieri si è fatto un gran parlare di eventuali e ipotetiche dimissioni qualora Papa Francesco si rendesse conto che la sua salute non gli consentirebbe di portare a termine i suoi numerosi impegni. Lo ha detto chiaramente, intervistato dal Corriere della Sera, il cardinale Gianfranco Ravasi. " Se dovesse avere delle difficoltà gravi a svolgere il suo servizio, farà la sua scelta. Sarà lui a decidere, com'è ovvio, magari chiederà consiglio ma l'ultima parola la valuterà da sé, in coscienza. Fermo restando - sottolinea - che il suo grande desiderio è quello di compiere almeno il Giubileo, l'anno santo dedicato alla speranza che sente come il suo grande momento".

Di parere diverso è Andrea Riccardi, storico fondatore della comunità di Sant'Egidio. " Non vedo perché parlare di dimissioni ", ha dichiarto a Repubblica. "Negli ultimi anni di Pio XII don Giuseppe De Luca scriveva a Montini, allora arcivescovo di Milano: 'Caro Montini, in questo tempo i corvi tornano a volare a Roma - aggiunge - Ho la sensazione di un certo accanimento sulla salute del Papa, un gioco di voci, tanti che si improvvisano analisti della salute del Papa, sempre volendo scoprire una nota pessimistica.

I corvi tornano a volare. Il mio è invece un atteggiamento di simpatia nei confronti di un uomo che ha un'età avanzata, non sta bene, merita solidarietà, ma anche il rispetto per la sua salute e per il suo corpo".