"Il Papa ha trascorso una notte serena": come sta Bergoglio

La sesta notte da quando Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli è " trascorsa serena " come comunicato dal Vaticano ai media. Dopo essersi svegliato, il pontefice " si è alzato e ha fatto colazione in poltrona ". Sono quindi positivi, fino a questo momento, gli aggiornamenti sullo stato di salute in attesa che giungano informazioni più dettagliate dall'equipe medica nel corso della giornata. L'ultimo bollettino di ieri sera intorno alle 19.30 parlava di un quadro clinico stazionario ma di un lieve miglioramento sugli indici infiammatori, segno che le cure per la polmonite bilaterale iniziano a fare effetto.

La nota di Palazzo Chigi

Che il Papa avesse iniziato il recupero lo ha sottolineato ieri la premier Giorgia Meloni che è andato a trovarlo a Gemelli per una ventina di minuti ed è stata " molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo" come ha successivamente fatto sapere Palazzo Chigi. Il senso dell'umorismo di Papa Francesco, quindi, è rimasto intatto e non può che essere un ottimo viatico per guarire quanto prima. In maniera ironica, Beroglio ha scherzato con la Presidente del Consiglio spiegando che i medici lo hanno messo in assoluto riposo il che gli impedisce di incontrare troppe persone oltre a limitare le sue ore lavorative.

"Notizie positive"

" Io ho notizie positive. Mi auguro che il Papa possa guarire presto perché c'è bisogno di lui. C'è bisogno che possa riprendere pienamente la sua vita di pastore della Chiesa, che in questo tempo è più che preziosa ": a dichiararlo in un'intervista a Repubblica è stato monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, il quale ha sottolineato il tipo di vita a cui il pontefice è esposto con i rischi di ricadute specialmente quando si trova all'aperto e in mezzo a tanta gente. " Ma questo è papa Francesco. Certo, uno dei problemi della sua salute è la non curanza che a volte manifesta verso la stessa. E forse ci dovrebbe essere maggiore solerzia da parte di tutti noi a proteggerlo ".

Il monsignore, contento del recupero del Papa, non dimentica invece chi specula sulla sua malattia inventandon

Mi fa molto piacere, anche perché non mancano i corvi, e sapere che il Papa continua anche a scherzare mi pare una notizia utile per tutti"

voci infondate su un peggioramento della salute. ", sottolinea Paglia.