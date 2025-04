Nuovo Papa, non conta il colore ma il cuore

Ascolta ora 00:00 00:00

Gentile Direttore Feltri,

e se il prossimo Papa fosse nero, lei come la prenderebbe? Cosa pensa di questa eventualità? Sarebbe di sicuro una novità assoluta per la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica e romana. Cioè occidentale.

Lucia Bertoni

Cara Lucia,

ma cosa vuoi che me ne freghi a me della sfumatura e della pigmentazione del prossimo Pontefice... Che sia nero, giallo, bianco, o à pois, credo sia sufficiente che si tratti di un individuo capace di incarnare al meglio i valori cristiani e di rappresentarli in modo esemplare, facendosene difensore e baluardo dato che i cristiani perseguitati nel globo sono milioni, 365 milioni, stando alle ultime stime. Per compiere questa missione nonché per tutelare i valori della cristianità occorre una personalità forte, decisa, coraggiosa. Pure orgogliosa.

Punterei su un conservatore, non su un progressista. Spero in un successore di Francesco che sia modello di umanità e misericordia, il quale possa ispirare fedeli e non fedeli, e che non ambisca a rivestire un ruolo di carattere politico. Bastano le toghe politicizzate, non vogliamo anche l'abito talare politicizzato. Senza dubbio dobbiamo prendere atto che nel conclave, formato da 135 cardinali e chiamato a designare il futuro Papa, la parte occidentale costituisce una minoranza e quindi peserà di meno rispetto alle altre componenti. È questa una realtà per certi versi preoccupante, ma che pure è indice di come il cristianesimo sia radicato e diffuso nel mondo. Sarei contento, senza andare in brodo di giuggiole, se fosse scelto un italiano, va da sé. Ma se dovesse essere eletto un extracomunitario, magari africano, che vuoi che sia? Un altro extracomunitario che si insedia in Italia. Stavolta non clandestinamente.

Perdonami, non riesco a trattenere le mia ilarità.

Quindi, è vero, non è escluso che la fumata

bianca stavolta potrebbe essere nera. E magari un nero potrà rivelarsi efficace nella salvaguardia di quei valori propri della Chiesa che sono ormai alla deriva ovunque. Insomma, non credo proprio sia una «questione di pelle».