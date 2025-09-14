"Ora riprendere la via del dialogo". Gli auguri di Mattarella a Papa Leone XIV

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha diffuso un messaggio in occasione del compleanno di Papa Leone XIV facendo un'analisi ampia e preoccupata della situazione internazionale. " In questi ultimi anni è cresciuto il timore che il mondo sia avviato lungo un pericoloso crinale, animato da una diffusa logica di prevaricazione e viepiù segnato da conflitti laceranti. A pagarne ogni giorno un intollerabile tributo di sangue e distruzione sono soprattutto molte migliaia di vittime civili ", ha scritto il presidente della Repubblica.

Mattarella ha poi sottolineato che " dinanzi a tali inquietudini, le donne e gli uomini di buona volontà avvertono con urgenza il bisogno della pace e della giustizia. Da ogni continente si guarda con viva speranza ai Suoi pressanti appelli, affinché cessi il fuoco e si riprenda la via del dialogo, per il bene comune dei popoli ". E rivolgendosi direttamente al Santo Padre ha ricordato che " fin dall'avvio del Suo alto magistero, Ella ha consegnato all'intera comunità internazionale e alle coscienze individuali un forte richiamo a quella pace disarmata e disarmante ". Leone XIV ci ha ricordato con Sant'Agostino, ha aggiunto il Presidente, che " i tempi siamo noi. Sta a tutti noi, e in particolare a quanti rivestono cariche pubbliche, impegnarci affinché le circostanze migliorino, riaprendo orizzonti di dialogo, di giustizia e di concreta tutela della dignità di ogni persona ".

Ed è importante, ha proseguito Mattarella, " ricordare i tanti giovani che hanno risposto al Suo invito e si sono radunati attorno a Lei sulla spianata di Tor Vergata, lo scorso agosto, in occasione del Giubileo loro dedicato, come pure i tanti accorsi in Piazza San Pietro, il 7 settembre scorso, per la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis ". Sono giovani, ha aggiunto, " che credono nel valore della partecipazione e delle relazioni tra le persone, nell’impegno civile e nella responsabilità. Ci interpellano a un’azione decisa e tempestiva. Al contempo, ci spingono a guardare con fiducia al futuro e alle possibilità che le nuove tecnologie possono offrire, se poste al servizio dell’umanità ".

Infine, l'augurio del presidente della Repubblica al Papa " che nel proseguimento della Sua alta missione apostolica potrà sempre contare sulla collaborazione della Repubblica Italiana, che ritrova nel Suo messaggio di rispetto per la centralità dell'essere umano, di servizio e di unità il riflesso dei valori della propria Costituzione ". Quindi, il presidente della Repubblica ha invitato a breve il Santo Padre al Quirinale per una visita.

La prego di accogliere, nella felice ricorrenza del Suo compleanno e in vista del Suo onomastico, le espressioni di affettuosa vicinanza degli italiani tutti e della mia massima considerazione

", ha concluso Mattarella.