Papa Francesco fa il bis: torna ospite da Fazio

Fabio Fazio ha fatto il miracolo (a sé medesimo) e ha strappato un'altra intervista a Papa Francesco. Domenica prossima, 14 gennaio, il Santo Padre sarà infatti ospite a Che tempo che fa, sul canale Nove. A comunicarlo è stato lo stesso conduttore, tutto gongolante per il colpaccio televisivo messo a segno per la seconda volta. "Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l'ospite di domenica prossima di Che tempo che fa sarà S. S. Papa Francesco", ha scritto Fazio sulla piattaforma X, dando così conferma a un'indiscrezione circolata nei giorni scorsa sull'intenzione del Pontefice di tornare nel suo programma.

Il conduttore ligure, infatti, aveva già ospitato Francesco il 6 febbraio 2022, quando Che tempo che fa andava ancora in onda su Rai3. E in quel caso l'evento era stato doppiamente simbolico: per la prima volta nella storia recente, infatti, un Papa si era fatto intervistare all'interno di una trasmissione televisiva in diretta. Accolto nella parrocchia catodica di Fazio, Bergoglio aveva parlato dei principali temi d'attualità a lui più cari: guerre, migranti ed ecologia. "Quello che si fa coi migranti è criminale", aveva in particolare scandito nel corso del colloquio a favore di telecamera.

E ora il Papa è pronto al bis. Secondo quanto riportato da Dagospia nei giorni scorsi, peraltro, il Pontefice avrebbe deciso di accettare il recente e secondo invito di Fazio "senza dire niente al dicastero per la comunicazione". Motu proprio, insomma. Per il conduttore ligure, un vero colpaccio: porterà infatti il Santo Padre sull'emittente Discovery che lo ha accolto da poco, rifilando un'ideale scoppola alla Rai. Televisivamente parlando, questo è un punto a favore di Fabio, che secondo alcuni avrebbe faticato ad avere ospiti illustri lontano dalla prestigiosa antenna di Viale Mazzini.

L'intervista tv di Papa Francesco arriva peraltro in un momento non troppo tranquillo del suo pontificato, dopo che il Vaticano è finito nella bufera per un documento controverso e poco chiaro sulle benedizioni alle coppie gay. E c'è anche chi si domanda se sia opportuno che un Pontefice si affacci in un programma televisivo come un ospite qualunque (o quasi), ma questa è un'altra questione che ha probabilmente più a che fare coi tempi che cambiano. E coi modi di un Papa abituato a spiazzare.