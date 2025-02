Papa Francesco ricoverato al Gemelli per bronchite

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora paura per Papa Francesco, che da diverso tempo ormai soffre di una brutta bronchite. Dopo una mattinata di lavoro e di udienze a Casa Santa Marta, il Pontefice ha infatti deciso di recarsi in ospedale a causa del persistere della malattia.

"Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso", ha riferito la sala stampa vaticana. I primi accertamenti dovrebbero essere eseguiti già nelle prime ore dal ricovero. Il Pontefice dovrebbe essere ricoverato al decimo piano come accaduto le precedenti volte

Da giorni Bergoglio evita udienze pubbliche - anche quella tradizionale del mercoledì - ma resta riguardato a Casa Santa Marta dove ha tenuto solo diversi incontri privati. Questa mattina ha ricevuto il premier slovacco Roberto Fico. E solo due giorni fa aveva rinunciato a leggere la catechesi, mentre il suo intervento a Sanremo - andato in onda il giorno precedente - sarebbe stato registrato a inizio febbraio.

Nei prossimi giorni la sua agenda avrebbe invece previsto diversi appuntamenti fuori casa, in concomitanza con il Giubileo degli Artisti.

In particolare, domattina si sarebbe dovuta tenere l'udienza giubilare nell'Aula Paolo VI, mentre domenica il Papa avrebbe dovuto tenere la celebrazione della messa nella basilica di San Pietro. Lunedì pomeriggio, sempre da calendario, il Papa si sarebbe dovuto recare negli studi di Cinecittà.