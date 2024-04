30 ore di volo: il Papa prepara il viaggio più lungo del suo pontificato

A 87 anni il Papa si prepara a compiere il viaggio più lungo del suo pontificato. Oggi la Santa Sede ha annunciato che Francesco si recherà in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-est e Singapore dal 2 al 13 settembre. La scelta delle destinazioni mette ancora al centro le periferie, come da leitmotiv dell'attuale pontificato. Il bollettino della Sala Stampa della Santa Sede ha spiegato che il Papa sarà a Giacarta dal 3 al 6 settembre, a Port Moresby e a Vanimo dal 6 al 9 settembre, a Dili dal 9 all'11 settembre e a Singapore dall'11 al 13 settembre.

Destinazioni "cardinalizie"

Nonostante siano mete inusuali per un viaggio apostolico, Bergoglio troverà un cardinale in ogni Paese d'arrivo. A Giacarta lo accogliera il cardinale arcivescovo Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, a Port Moresby il cardinale arcivescovo John Ribat, a Timor Est il cardinale salesiano Virgilio do Carmo da Silva e a Singapore il cardinale arcivescovo William Goh Seng Chye. Per il momento non è ancora noto il programma del viaggio che verrà annunciato a tempo debito dalla Sala Stampa della Santa Sede, come precisato oggi dal direttore Matteo Bruni.

Prossimi viaggi

In questi ultimi tempi la salute non è stata delle migliori ma Francesco continua a dare prova di grande energia. In ogni caso il Pontefice non intende rinunciare ai viaggi. A fine aprile si recherà a Venezia per visitare il padiglione della Santa Sede alla 60esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Il padiglione verrà allestito nel carcere femminile della Giudecca ed è sotto la responsabilità del cardinale José Tolentino de Mendonça in quanto prefetto del dicastero per la cultura e l’educazione.

Ma Francesco incontrerà anche la comunità ecclesiale del Patriarcato di Venezia guidata dal teologo monsignor Francesco Moraglia. Il Papa aveva poi annunciato un viaggio in Belgio, probabilmente a settembre. Mentre continua ad aleggiare il mistero sul ritorno in Argentina di cui Bergoglio stesso aveva parlato in alcune interviste e che secondo alcune indiscrezioni si era arenato per l'elezione del presidente liberista Javier Milei. Si diceva, infatti, che l'economista fosse sgradito a Francesco, ricambiato in campagna elettorale con pesanti epiteti. Tuttavia a febbraio i due sono stati ritratti in saluti calorosi durante la visita del presidente argentino per la canonizzazione di María Antonia de San Giuseppe de Paz y Figueroa, famosa tra i connazionali come Mama Antula.

La salute

In questi primi mesi del 2024 Francesco ha avuto più volte problemi di respirazione ed è stato costretto a rinunciare a leggere i discorsi preparati per lui in udienza. I problemi alle ginocchia lo costringono a muoversi in sedia a rotelle o con un bastone. A novembre scorso i medici lo avevano convinto a cancellare l'imminente viaggio a Dubai per la Cop28 sui cambiamenti climatici a cui teneva moltissimo.

Il Papa, in ogni caso, appare determinato a non rinunciare a viaggiare ed ha così deciso di fissare un impegnativodi 30 ore e con un fuso orario di 9 che lo porterà a visitare ben 4 Paesi diversi.