Il Papa non sta bene, annullate tutte le udienze

Niente udienze per Francesco oggi. Il Papa, che va verso gli 87 anni, è stato fermato dalla febbre. Lo ha comunicato la sala stampa della Santa Sede, confermando che oggi il Pontefice non ha potuto ricevere.

L'agenda del Papa

La giornata del Papa è sempre fitta di incontri, sia con singole persone che con gruppi. Anche ieri aveva ricevuto gli officiali del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il nunzio apostolico a Cuba monsignor Giampiero Gloder, il nunzio in Albania monsignor Luigi Bonazzi, il ministro per l'energia indonesiano Ignasius Jonan, il pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione cardinal Luis Antonio G. Tagle, i novelli sacerdoti e diaconi della Diocesi di Roma, i partecipanti al Capitolo Generale delle Piccole Suore Missionarie della Carità e quelli all’Incontro nazionale dei referenti diocesani del Cammino Sinodale italiano. Oggi non erano previsti incontri con gruppi ma non ce ne sono stati neanche con singole persone per lo stato febbrile che ha costretto il Pontefice al riposo.

La salute

Non è il primo problema di salute di questo 2023. Sempre in questo mese all'Auditorium di via della Conciliazione per gli Stati generali della natalità il Papa aveva spiegato le ragioni che lo portavano a dover pronunciare il suo discorso da seduto. "Mi scuso di non parlare in piedi ma non tollero il dolore", aveva detto Francesco. Successivamente, Bergoglio si era alzato dalla sedia con l'ausilio di un bastone, supportato da monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della casa pontificia. A fine marzo, poi, c'era stato l'improvviso ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite.

A lavoro

Nonostante la febbre e lo stop forzato alle udienze, nella giornata di oggi è stato confermato che il prossimo lunedì il Papa accoglierà in Vaticano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non solo: sempre oggi è arrivata l'ufficialità della nomina del successore di Bergoglio alla guida dell'arcidiocesi di Buenos Aires: si tratta di monsignor Jorge Ignacio García Cuerva, già vescovo di Río Gallegos, che prenderà il posto del cardinale Mario Aurelio Poli. L'attuale Pontefice era arcivescovo di Buenos Aires quando fu eletto al soglio pontificio nel 2013 e volle Poli a succedergli. Il cardinale argentino, compiuti i 75 anni a novembre, va in pensione, come aveva anticipato nell'ultimo Giovedì Santo rievocando anche l'esempio di Benedetto XVI.

Prossimo appuntamento

Pochi giorni fa, intanto, è arrivata la conferma che il Papa presenzierà alla Giornata Mondiale della Gioventù che quest'anno si terrà a Lisbona dal 2 al 6 agosto. Nel corso del suo viaggio in Portogallo, Bergoglio avrà modo di recarsi al santuario di Fatima il 5 agosto. Sul volo di ritorno dall'Ungheria era stato lo stesso Francesco ad anticipare che sarebbe andato a Lisbona ma non aveva sciolto del tutto le riserve, aggiungendo di sperare di farcela e sostenendo che "non è lo stesso di due anni fa, ma con il bastone, adesso meglio, ma per il momento non è cancellato il viaggio". In quella stessa occasione aveva svelato alcuni dettagli in più circa il malessere di fine marzo che lo aveva costretto al ricovero al Gemelli, spiegando che i sintomi si erano manifestati con "un’alta febbre".