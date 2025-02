"Quadro clinico complesso". Papa Francesco ha un'infezione polimicrobica: come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Quarto giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco. Gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute arrivano direttamente dal Vaticano: "I risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia". In base agli accertamenti effettuati fino ad oggi, il quadro clinico del pontefice è "complesso" e richiederà "una degenza ospedaliera adeguata". Ancora i medici non si sbilanciano sulla data di uscita del Pontefice dal nosocomio, ma nel pomeriggio sono attesi nuovi aggiornamenti.

"Papa Francesco è di buon umore" ha rassicurato il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni dopo la diffusione dell'aggiornamento sulla situazione di salute di Bergoglio. In precedenza, era stato reso noto che il Papa ha trascorso una "notte tranquilla": "Il Papa ha riposato bene, ha trascorso una notte tranquilla, ha fatto colazione e si è dedicato alla lettura dei quotidiani. Nel corso della giornata continua le terapie". Inoltre, dal Gemelli, aveva nominato vescovo della diocesi di Grajaú (Brasile) il reverendo Giuseppe Luigi Spiga, del clero dell’arcidiocesi Metropolitana di Cagliari (Italia), Fidei Donum nella diocesi di Viana (Brasile), finora Vicario Generale della stessa diocesi e Rettore del Seminario Maggiore São Bonifácio.

L'udienza generale di mercoledì è stata annullata ma non solo: a seguito del perdurare della degenza ospedaliera, il Papa non sarà presente domenica in occasione del Giubileo dei diaconi. Fonti vaticane confermano comunque che gli eventi del Giubileo proseguono secondo l'agenda.

A causa delle precarie condizioni di salute, ieri il Papa non ha potuto pronunciare l'Angelus ma ha tenuto a fare arrivare un messaggio nel testo scritto: "Ho ancora bisogno di cure".

Ringraziando i medici per la loro cura e tutte le persone che gli hanno dimostrato affetto in questi giorni di ricovero, Bergoglio ha ricevuto la comunione, ha seguito la messa in televisione, e "il pomeriggio ha alternato la lettura al riposo".