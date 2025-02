"Quadro complesso". Nuovo bollettino per il Papa: ha la polmonite bilaterale

Ascolta ora 00:00 00:00

Quinto giorno di ricovero al policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, colpito da un’infezione polimicrobica ai polmoni. Il nuovo bollettino del nosocomio capitolino parla di "polmonite bilaterale". "Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso" recita la nota diramata dal Vaticano: "L'infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso. La tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto questo pomeriggio, prescritta dall'équipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico 'A. Gemelli', ha dimostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un'ulteriore terapia farmacologica".

Nonostante le precarie condizioni di salute, il Papa "è di umore buono". A dare forza a Bergoglio anche i disegni dei bambini ricoverati presso l'Unità operativa di Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli. Questa mattina il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aveva reso noto che il pontefice ha trascorso una "notte tranquilla, ha riposato, quindi stamani ha fatto colazione e si è dedicato come di consueto alla lettura di alcuni quotidiani". I medici hanno prescritto "assoluto riposo" a Bergoglio, i cui impegni sono stati annullati fino a domenica. Resta da capire se il Santo Padre se la sentirà di guidare l'Angelus e in che modo: la cosa resta al momento in sospeso.

"A motivo delle condizioni di salute del Santo Padre, l'Udienza Giubilare di sabato 22 febbraio è annullata" uno degli ultimi aggiornamenti della Santa Sede, che ha precisato che "per la celebrazione della Santa Messa in occasione del Giubileo dei Diaconi, in programma per domenica 23 febbraio, alle 9, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha delegato S.E. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell'Evangelizzazione nel Mondo".

Ieri la sala stampa vaticana aveva definito "complesso" il quadro clinico e diagnostico, ma nonostante ciò il Papa ha continuato a svolgere attività lavorative dal Gemelli: alcune telefonate, mail, messaggi e lettere, tant'è che i suoi segretari fanno la spola tra il Vaticano e il Gemelli per portargli i documenti.

Nelle scorse ore Bergoglio ha ricevuto il sostegno del presidente del Senato Ignazio La Russa: "Voglio esprimere unanime vicinanza al Santo padre, ricoverato al Gemelli,per la pronta guarigione, Santità siamo con lei".