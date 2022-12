Sarà Francesco a celebrare i funerali di Ratzinger

Benedetto XVI è morto l'ultimo giorno del 2022 dopo che martedì notte le sue condizioni di salute si erano improvvisamente aggravate, provate dall'età avanzata. Dopo l'annuncio della morte dato questa mattina, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni è tornato a parlare con i giornalisti accreditati dando altri dettagli su quanto avvenuto e su quanto avverrà nei prossimi giorni. La comunicazione è arrivata dai locali provvisori che ospitano la Sala Stampa della Santa Sede in via dell'ospedale: proprio in questo periodo, infatti, la sede ufficiale è chiusa per lavori di ristrutturazione in corso.

La morte

Ratzinger è tornato alla casa del Padre alle 9 e 34, nel suo letto al monastero Mater Ecclesiae nei Giardini Vaticani. Bruni ha fatto sapere che il Papa emerito aveva ricevuto l'unzione degli infermi, il sacramento impartito ai cristiani che vivono le difficoltà della malattia e della vecchiaia, mercoledì pomeriggio al termine della messa da lui concelebrata. Erano presenti anche le quattro memores domini che lo hanno assistito fino alla fine.

Il funerale

La salma del Papa emerito sarà esposta in Basilica San Pietro a partire dalla mattina di lunedì 2 gennaio per la preghiera dei fedeli. Il direttore della Sala Stampa ha informato, inoltre, che il funerale - inedito per il primo Papa emerito della storia - sarà celebrato giovedì 5 gennaio in piazza San Pietro dal suo successore in persona, Francesco. Come il suo predecessore Giovanni Paolo II, anche Benedetto XVI - ha fatto sapere Bruni - aveva avanzato la "richiesta esplicita" di funerali che "si svolgeranno nel segno della semplicità".

Le condoglianze

Arrivano da tutto il mondo i messaggi di condoglianze e di affetto per la morte di Benedetto XVI. La premier Giorgia Meloni, in un tweet, ha fatto sapere di aver espresso a Francesco la "partecipazione del Governo" e sua personale "al dolore suo e dell'intera comunità ecclesiale". Ha parlato anche uno dei cardinali più vicini a Ratzinger, il guineano Robert Sarah che sempre su Twitter ha scritto: "Dio creatore del Cielo e della Terra, ti chiediamo di accogliere nella tua eternità il nostro caro Papa Benedetto. La sua anima riposa in pace. "Ho combattuto la buona battaglia, ho finito la gara, ho mantenuto la fede".

Joseph Ratzinger era anche l'ultima persona ancora in vita ad essere stata creata cardinale da Paolo VI e l'ultimo ad aver partecipato ai due Conclavi del 1978 che portarono all'elezione di Albino Luciani e Karol Wojtyla, entrambi amici del Papa emerito scomparso oggi.