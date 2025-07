A ventitré anni prende due lauree al Politecnico nello stesso giorno

C'è chi impiega una vita per laurearsi, chi ha il terrore di presentarsi davanti alla commissione per discutere la tesi di laurea, chi suda solo al pensiero di sostenere un esame, insomma ci sono tutta una lunga sequela di comuni mortali, dalla vita accademica non sempre facile. Poi ci sono quelli che prendono solo voti altissimi e si laureano con il punteggio più alto, tra applausi più forti e cori più goliardici degli altri. E poi c'è lui, Alessandro Pippa, brillante studente di Bolzano, che nello stesso giorno ha conseguito, a soli 23 anni, due lauree magistrali presso il Politecnico.

Il ragazzo ha scelto una terza via, viaggiare veloce come la luce per riuscire a conseguire la doppia laurea, senza andare troppo per il sottile quando si trattava di farsi registrare i voti degli esami. È così che Alessandro, dopo aver conseguito la laurea triennale a Bolzano con 110, ha completato il suo eccezionale percorso formativo laureandosi nello stesso giorno in Ingegneria Meccanica e in Ingegneria Gestionale. I voti? Rispettivamente 95/110 e 96/110. Ma è proprio il caso di dire che in una situazione come questa non sono i numeri che contano, bensì la grande determinazione del giovane ormai dottore.

Lo studente si è fatto valutare per ben due volte, alla mattina e al pomeriggio, confrontandosi con due commissioni diverse nella medesima giornata sapendo, tra l'altro, di aver puntato "alla quantità e alla velocità di preparazione degli esami e non certo ai punteggi massimi". Tanto che in alcuni appelli Alessandro è arrivato a sostenere con successo fino a sette esami.

A coronamento di questo percorso, Alessandro Pippa ha anche ideato, progettato e costruito in completa autonomia due dispositivi per la mobilità personale, entrambi "con brevetti depositati" (e oggetto di

discussione delle tesi): "Una sorta di quadricottero pieghevole trasportabile in automobile, e uno zaino che da indossato si trasforma in un piccolo veicolo elettrico". Non si è certo risparmiato neanche per la tesi di laurea.