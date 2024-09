"Vermiglio" batte Sorrentino. È il film italiano per l'Oscar

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'Anica su incarico dell'Academy of motion picture arts and sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Pedro Armocida, Maria Rita Barbera, Cristina Battocletti, Giorgia Farina, Francesca Manieri, Guglielmo Marchetti, Paola Mencuccini, Giacomo Scarpelli, Giulia Louise Steigerwalt, Alessandro Usai, Cecilia Zanuso, ha votato Vermiglio di Maura Delpero quale film che rappresenterà l'Italia alla 97esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International feature film award, con la seguente motivazione: «Per la sua capacità di raccontare l'Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali». È quanto si legge in una nota. Vermiglio concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota 17 dicembre 2024. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 17 gennaio 2025, mentre la cerimonia di consegna degli Oscars si terrà a Los Angeles il 2 marzo 2025. La pellicola della Delpero è stata selezionata tra 19 titoli autocandidati, tra cui Parthenope di Paolo Sorrentino, dato per favorito. La reazione della regista: «Non me l'aspettavo. Sono una donna, di provincia, non faccio parte di un certo ambiente del cinema e questa industria a volte è faticosa».

Vermiglio, da pochi giorni nei cinema, non è certo passato inosservato. Alla recente Mostra del cinema di Venezia ha vinto il Leone d'argento. Recitato, per lunghi tratti, in un dialetto del trentino, il film racconta la storia di una famiglia (e di una piccola comunità montana) stravolta dall'arrivo inatteso di un soldato meridionale in fuga dai campi di lavoro tedeschi.

La sua presenza sembra spezzare la vita secondo le tradizioni, il tempo circolare delle società contadine, in fondo uguale a quelle di diecimila anni fa, e impermeabile ai fatti storici come la Seconda guerra mondiale. Nel cast spicca un favoloso Tommaso Ragno (foto).