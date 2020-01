Turismo e viaggi, Astoi e Fto protagonisti a Bit Milano

Astoi Confindustria Viaggi e Fto - Federazione del Turismo Organizzato a Bit 2020, la Borsa internazionale del turismo che si terrà dal 9 all’11 febbraio in fieramilanocity saranno presenti e porteranno nella manifestazione contenuti e iniziative di grande interesse per gli operatori.

Partecipazione importante di due tra le più rappresentative associazioni di riferimento nel mondo del turismo in Italia che valorizza ulteriormente i contenuti di Bit caratterizzata da un nuovo impulso B2B grazie alla sempre maggiore attenzione a formazione e sviluppo del settore, che si arricchisce di due player fortemente rappresentativi, entrambi orientati a fare dell’appuntamento in fiera un’occasione unica per presentare nuovi progetti e coinvolgere soci e operatori in attività di alto valore strategico.

“Abbiamo scelto di essere presenti all’edizione di Bit 2020 perché crediamo in un rilancio della fiera e la riteniamo una manifestazione multitarget, utile allo sviluppo di un networking turistico sia B2B che B2C - spiega Nardo Filippetti, presidente di Astoi Confindustria Viaggi -. La presenza in fiera di Astoi, associazione dei tour operator italiani che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating, testimonia e ribadisce il valore aggiunto di questo comparto, che è il solo ad offrire assistenza, consulenza e vere garanzie ai viaggiatori. Essere presenti in BIit servirà anche a proseguire l’opera di sensibilizzazione dei consumatori sull’importanza di affidarsi a chi svolge questo mestiere con professionalità e cura. rispettando tutte le norme vigenti. La tutela del consumatore è infatti l'elemento sul quale Astoi ha incentrato la propria campagna di comunicazione, avviata nel 2018.”



In Bit l’associazione ospiterà nel proprio stand numerosi eventi organizzati dai tour operator associati. In Fiera si terrà anche l’Assemblea straordinaria del Fondo Astoi, nato per consentire di offrire ai propri clienti una garanzia in caso di insolvenza e fallimento, come richiesto dalla legge, confermando Bit come punto di riferimento per i professionisti dei viaggi. Lunedì 10 febbraio, alle ore 11, organizzerà nella sua lounge, una conferenza stampa sull’avvio di un importante progetto che ha l’obiettivo di monitorare, a livello nazionale, il possesso dei requisiti di legge delle agenzie di viaggio italiane, soprattutto con riferimento all’obbligo della garanzia per insolvenza e fallimento. Il monitoraggio consentirà di disporre di una mappatura sulla filiera e servirà ad innescare un meccanismo virtuoso, accelerando la regolarizzazione di chi non è ancora in linea, al fine di garantire una effettiva tutela ai viaggiatori.

Fto - Federazione del Turismo organizzato si farà invece importante veicolo di contenuti, attraverso l’organizzazione di eventi esclusivi sia B2B, sia B2C direttamente nel proprio stand.

“Essere presenti alla BIT 2020 è per noi un’imperdibile occasione per comunicare i valori della filiera del Turismo organizzato assieme agli operatori, alle Istituzioni e alle altre associazioni - sottolinea Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto -. Comunicare una fFiliera unita per noi significa mettere in campo le migliori competenze del comparto a sostegno di tutti gli attori e soprattutto contribuire attivamente a consolidare le relazioni tra loro, svolgendo un ruolo attivo nella promozione dell’evento sia verso gli operatori, sia verso il consumatore finale”.

Le iniziative di Fto consentiranno di promuovere e comunicare i valori di professionalità, garanzia e assistenza che gli operatori del settore possono offrire ai propri viaggiatori. Domenica 9 febbraio, giornata B2C in cui Bit è aperta al pubblico dei viaggiatori, è in programma “Racconti di Viaggio. Vivi esperienze di viaggio uniche con i tour operator di Fto”, un momento in cui i tour operator della Federazione avranno la possibilità di invitare i propri clienti, dialogare con i viaggiatori presenti in Bit e raccontare con uno storytelling accattivante, destinazioni da sogno e itinerari esclusivi.

Nei giorni seguenti si terranno gli incontri della Fto Travel Academy: per due giorni saliranno in cattedra i professionisti di Fto e altri formatori qualificati offrendo agli agenti di viaggi l’opportunità di essere formati su fiscalità, legalità, comunicazione, coaching e digital marketing. Inoltre, Fto sarà presente a numerosi eventi di Bit con la partecipazione di relatori del team della Federazione e con contributi dei propri associati. Grazie al proprio network internazionale, sviluppato nell’ambito del progetto Incoming, Fto ha contribuito a selezionare oltre 40 buyer provenienti dai principali mercati del turismo mondiale.

L’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è dal 9 all’11 febbraio 2020 a fieramilanocity. Informazioni su www.bitmilano.it @bitmilano #bit2020