Laghi, i 5 più vicini a Milano da visitare

Per gli appassionati di un'immersione rilassante nel verde il lago è sempre la soluzione più adatta, in particolare per chi vive in una grande città incalzata da frenesia e cemento. Un esempio è proprio Milano, metropoli dinamica e in divenire, dove ogni cosa è vissuta alla massima velocità. Cercare una pausa da questo vortice di emozioni è l'obiettivo primario dei suoi abitanti, che spesso si spostano verso l'hinterland o nelle aree montane o marine più vicine.

Ma con l'allungarsi delle belle giornate e con i primi caldi, cresce la voglia di fare passeggiate nel verde, magari in bicicletta in compagnia dei più piccoli. Oppure di prendere il sole a bordo lago, mangiando all'aria aperta per un picnic con gli amici. Milano, grazie alla sua collocazione, permette di raggiugere facilmente tutti i laghi più interessanti.

Vere e proprie gite fuori porta dove è facile godere di acqua fresche e cristalline, e di oasi di pace dove ritargliarsi piccoli spazi di benessere. Una giornata al lago è la risposta migliore per mettere in pausa il quotidiano, in favore di un po' di tempo di qualità da dedicarsi e da dedicare alla famiglia. Scopriamo i 5 laghi più vicini a Milano da raggiungere facilmente.

Lago Maggiore, un luogo magico e pieno di bellezza

A pochi passi dalla Svizzera e a metà strada tra Piemonte e Lombardia, ecco il Lago Maggiore ben più noto come Lago Verbano, il più grande della zona e secondo solo al Lago di Garda. Il suo perimetro si estende per circa 170 km, offrendo la possibilità di ammirare scenari sempre diversi e unici. Si raggiunge facilmente da Milano, basta un'ora e mezza di viaggio per un'immersione nella natura e nella bellezza. Un contesto unico dove trascorrere giornate di relax, ma anche brevi vacanze di vera magia. Le sponde del lago offrono un panorama sempre vario tra verde, natura ma anche ville, giardini privati, eremi, rocche e luogi pieni di soria. Tra quelli imperdibili ecco Stresa e le isole Borromee, la Rocca Borromea di Angera e l'eremo di Santa Caterina del Sasso, un monastero suggestivo a strapiombo sulle acque del lago. Senza dimenticare l'isola dei Pescatori, la più piccola delle isole Borromee e l'unica abitata tutto l'anno. Un piccolo borgo romantico che vale la pena raggiungere. L'area del lago e le particolari condizioni climatiche permettono la crescita di fiori e alberi meravigliosi, dai limoni agli ulivi passando per le eleganti camelie. Uno scenario perfetto per ospitare la ricca fauna che anima sia le acque che le aree verdi. Il lago è navigabile, un'opportunità utile per ammirare i profili dello stesso e che caratterizzano il panorama circostante. E vista la vicinanza vale la pena spingersi verso il Lago d'Orta, luogo incantevole e perfetto per un'escursione tra storia e natura. Caratterizzato dalla suggestiva Isola di San Giulio collocata a 400 metri dalla riva, dove è possibile visitare la Basilica di San Giulio e l'abbazia Mater Ecclesiae.

Lago di Iseo e Monte Isola

Parte integrante della Val Camonica, a pochi passi da Brescia e da Bergamo, ecco il Lago di Iseo con la sua isola più nota, Monte Isola, la più grande e naturale d'Italia, e i due mini isolotti San Paolo e Loreto. Le origini rimandano alla preistoria per un luogo facilmente raggiungibile da Milano, scenario indiscusso per regate, attvità sportive, eventi, concerti e anche installazioni. È una meta turistica molto gettonata e considerata una vera bellezza, tanto che la parte settentrionale è considerata patrimonio UNESCO per il ricco ecosistema. Il lago di origine glaciale può sfruttare un contesto di tipo montano, ma anche svariati siti archeologici e località storiche facilmente visitabili. Inoltre la vicina Franciacorta consente di effettuare tour mirati, a completamento di escursioni interessanti perfette per godere sia dei percorsi storici che di un'immersione nella natura circostante. Tra i luoghi più belli ecco la chiesa di Santa Maria della Neve con i suoi affreschi, il Santuario della Madonna della Ceriola sul Monte Isola e il borgo del Maglio dove è possibile ammirare i mestieri di un tempo.

Lago di Como, tra boghi e ville incantevoli

Noto come Lario il Lago di Como è sicuramente quello più conosciuto dal punto di vista letterario, grazie all'ambientazione lecchese de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. È un luogo che consente sia di ritagliarsi angolini rilassanti e pacifici, sia di effettuare escursioni in bici o di praticare trekking, ma anche di vivere la movida serale. Parte integrante delle provincie di Como e Lecco si colloca ai piedi delle Prealpi, circondato da innumerevoli e caratteristici paesini meta turistica indiscussa come Bellagio, Varenna, Tremezzo, Colico e Menaggio. Ma anche Laglio scelta da George Clooney quale rifugio dalla frenesia di Hollywood. Si può navigare, così da poter ammirare le innumerevoli costruzioni storiche ed eleganti che animano la costa. Ciò che affascina del Lago di Como è la presenza serrata di innumerevoli e caratteristici borghi, una delizia per gli appassionati di storia, arte e di bellezza. Frazioni defilate e un po' nascoste dove perdersi tra le viette è d'obbligo, ma anche dove degustare i prodotti locali per deliziare anche lo stomaco. Anche il Lago di Como vanta la presenza di un'isola nota come Comacina, al momento non raggiugibile e di proprietà dell'Accademia di belle arti di Brera. Scenario della più classica festa di San Giovanni, condita da una processione di barche e fuochi d'artificio.

Lago di Pusiano e l'isolotto con i canguri

Il Lago di Pusiano, o Eupili, è il più grande dei Laghi Briantei e si colloca a pochi passi da Como e Lecco. Nasce dal ritiro di un esteso ghiacciaio che ricopriva il territorio della Brianza, e un tempo era parte integrante di un unico lago con quello di Alserio. L'estensione perimetrale arriva fino a 11 km, il lago non è tra i più noti ma merita una visita grazie all'atmosfera pacifica e rilassante. È un posto magico in particolare al tramonto, i suoi profili animati da canneti e zone abitate dona pace alla mente. Una passeggiata lungo il lago consente di sfruttare le tante spiaggette presenti, i sentieri di zona come quello dello Spirito del Bosco a Canzo. Per poi ammirare l'Isola dei Cipressi, dalla forma ovale, di proprietà privata con una flora rigogliosa e una fauna singolare con tanto di pavoni, cicogne, gru coronate, tartarughe e wallaby, ovvero animali simili ai più noti canguri.

Lago Azzurro dalle acque cristalline

Noto anche come Lago di Motta è collocato a circa 1853 metri in località Alpe Motta Alta, Madesimo, perfetto per gli appassionati di escursioni e trekking nel verde. A celebrarlo fu anche Giosuè Carducci, che qui trascorse le estati tra il 1888 e il 1905 tanto da dedicagli una poesia. Il lago è alimentato da una sorgente naturale sotterranea, ma è uno spazio unico tanto che il FAI lo ha inserito nella lista de "I luoghi del cuore" da salvare. Passeggiare lungo le rive dona pace, consente di ammirare la bellezza che lo circonda, e si può raggiungere anche la statua della Madonna d'Europa collocata sulla vetta della Serenissima e meglio nota come Vergine delle vette, Nostra Signora d'Europa. Il Lago Azzurro è una meta davvero imperdibile, le acque nei toni del verde smeraldo e la vegetazione rigogliosa creano cromatismi unici.