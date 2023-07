6 luoghi romantici in Toscana

La Toscana è una regione molto nota per le sue bellezze artistiche, per i suoi paesaggi rurali e naturalmente per l’ottimo cibo e vino. Ma c’è un aspetto della Toscana che non va trascurato: il romanticismo. Negli amori della letteratura - tra Dante e Beatrice, Petrarca e Laura, Boccaccio e Fiammetta - vengono descritte le dimensioni di un sentimento che diventa sognato, ideale o terreno in diversi contesti.

Non solo parole immortali sulla carta: i luoghi della Toscana sono portatori sani di romanticismo, dal cielo di stelle che si può ammirare nell’abbazia di San Galgano alle case colorate, o immerse nel verde di una collina, in borghi come Fivizzano, Montefioralle o Barga.

Pienza

Nel borgo di Pienza, in provincia di Siena, laddove Franco Zeffirelli ha girato il film Romeo e Giulietta esiste una strada chiamata via dell’Amore. Si tratta di uno scorcio suggestivo e panoramico in cui scambiarsi un tenero bacio seduti su una panchina tra le bellezze medievali del centro abitato. Tra l’altro Pienza si trova in Val d’Orcia che con i suoi filari di cipressi nelle campagne è una zona davvero romanticissima.

Saturnia

Basta nominare Saturnia, frazione di Manciano in provincia di Grosseto, per pensare alle terme, al benessere che le acque sulfuree possono aiutare a raggiungere. I percorsi benessere sono spesso pensati per le coppie: sentirsi bene fa bene all’amore. Meglio se attraverso un viaggio all’interno di una località così affascinante e piena di tutti i colori che la natura offre.

Livorno

Giochi di forme e metafisica caratterizzano uno dei luoghi più romantici di Livorno, ovvero la Terrazza Mascagni, con il suo pavimento a scacchi e la balaustra con le colonne che creano giochi ottici. E un gazebo a cupola, con contrasto cromatico, per scambiarsi un tenero bacio al tramonto. L’opera, oggetto di attenzione e manutenzione particolare soprattutto negli ultimi 30 anni, fu progettata nel 1925 da Enrico Salvais e Luigi Pastore.

Orbetello

Gli amanti del cinema italiano probabilmente ricordano il monologo interiore iniziale e finale di Camilla ne L’estate del mio primo bacio di Carlo Virzì: la bimba al centro delle storia saluta e poi dice addio a Orbetello, la cittadina in cui trascorre le sue vacanze estive negli anni '80. Uno dei luoghi simbolo di Orbetello, nel monologo e nella realtà, è il Mulino spagnolo. Questo edificio a pelo d’acqua - ma in passato c’erano ben 9 mulini - fu costruito nel XVI secolo durante la dominazione spagnola del territorio: la vista riporta a una fiaba o a un luogo lontano ed esotico, popolato di creature immaginarie e fantastiche.

Siena

Poco distante dalla Fortezza Medicea, a Siena c'è un fantastico belvedere da dove si può ammirare tutta la città. Qui è installata la statua Terra Mater di Andrea Roggi, che ritrae due figure antropomorfizzate e strette in un abbraccio tra cielo e terra: in giù un globo che rappresenta il pianeta, in su un albero di ulivo che rappresenta la natura. Il senso dell'opera non è legato all'amore romantico, ma non c'è nulla di più romantico che pensare alle meraviglie di un abbraccio con la natura. Molto romantiche possono essere in ogni caso mille altre attività senesi, come visitare il duomo con il suo pavimento fortemente simbolico, o dividersi un piatto di pici al tartufo in una delle tante osterie che affollano il centro storico della città.

Firenze

A Firenze esiste una cappella chiamata chiesa di Santa Margherita dei Cerchi. È il luogo in cui è sepolta, si dice, Beatrice Portinari, ovvero la donna amata da Dante Alighieri. Non solo: secondo la vulgata, è proprio in questa chiesa che Dante sposò Gemma Donati, e qui incontrò Beatrice, cui avrebbe dedicato molti versi, quando per la prima volta lo salutò. Una coppia può godersi Firenze anche in quei luoghi che non hanno valenza romantica per tutti: in primis una passeggiata sul Ponte Vecchio, magari al tramonto.