8 mete fresche in Italia in estate

Che d’estate faccia caldo è normale. Tuttavia le temperature registrate negli ultimi anni fanno crescere il bisogno di andare in viaggio in luoghi in cui trovare frescura, in montagna o in campagna soprattutto. Dalle Dolomiti all’Umbria sono tanti i borghi in cui potersi rilassare a temperature più piacevoli per l’organismo umano.

Sestriere

In provincia di Torino, incastonata tra le Alpi ma comunque a oltre 2.000 metri di altitudine, si trova Sestriere, un delicato borgo suggestivo in cui le temperature estive sono particolarmente rigide: le massime si aggirano intorno ai 16 gradi. È il luogo perfetto in cui dedicarsi allo sport all’aperto, in particolare trekking, escursioni e mountain biking.

Livigno

A 1.800 metri sul livello del mare si trova Livigno, in provincia di Sondrio, che, secondo una vulgata, sarebbe il borgo più freddo d’Italia, anche se probabilmente è solo una leggenda metropolitana. Raramente tuttavia le temperature estive massime salgono infatti sopra i 25 gradi e il clima estivo assomiglia moltissimo a quello delle stagioni di mezzo. Anche qui gli sport all’aperto sono un must, ma il paesaggio è così suggestivo da permettere anche l’ozio finalizzato ad ammirare la natura, a partire dal vicino lago con le sue acque piene di sfumature.

Castelmezzano

Castelmezzano sorge sulle Dolomiti lucane: si raggiunge percorrendo strade collinari molto panoramiche e poi si lascia l’auto all’ingresso del paese. Libera dal traffico veicolare, l’aria di Castelmezzano, piccolo centro in cui poter passeggiare tranquilli, l’aria non è solo fresca, è anche molto pulita. Situata a 750 metri sul livello del mare, con una folta vegetazione intorno, il borgo è davvero un rifugio per coloro che scappano dalla calura della città.

Sappada

Abbarbicata sulle Dolomiti c’è invece Sappada, le cui temperature estive medie non superano solitamente i 20 gradi. Tra le bellezze naturalistiche da visitare ci sono i laghi d’Olbe, le cascatelle di Muhlbach, le sorgenti del Piave e non mancano le suggestive chiesette di montagna. Una località perfetta per chi sogna una vacanza all'insegna della natura.

Rocca di Mezzo

Dalle Alpi agli Appennini. In provincia de L’Aquila si trova Rocca di Mezzo, posta a un’altitudine di oltre 1.300 metri sul livello del mare. Qui l’estate è particolarmente fresca e in questo territorio ricadono luoghi molto particolari dal punto di vista naturale, come il Parco Sirente-Velino, la pineta San Leucio e l’altopiano carsico Piani di Pezza.

Castelluccio di Norcia

A Castelluccio di Norcia le temperature massime non superano di solito i 22 gradi in estate. E c’è un’interessante escursione termica tra la notte e il giorno. Anche questa località, posta a oltre 1.400 metri sul livello del mare, è perfetta per le escursioni ma anche per stare in panciolle ad ammirare la fioritura dei campi che avviene in primavera ed estate, regalando allo spettatore uno straordinario arcobaleno.

Ulassai

Non particolarmente rigide rispetto alle località già descritte sono le temperature medie estive di Ulassai, in provincia di Nuoro. Le aree naturalistiche sono tuttavia le più fresche del territorio e tra esse figurano la grotta di Su Marmuri con i suoi fenomeni carsici, le scenografiche cascate di Lequaci e il Parco naturale dei Tacchi.

Castro Marina

Castro Marina si trova nel Salento, non proprio uno dei posti d'Italia più freschi in estate. Ma vale la pena di provare questa località pur sempre in cerca di frescura: alcune calette sono infatti interessate da correnti di acqua fredda e fare il bagno qui è davvero rigenerante, anche se qualcuno potrebbe avvertire un freddo eccessivo. Le correnti fredde possono essere trovate soprattutto in località Punta Sorgenti e in località Punta Correnti, dove si trovano spiagge rocciose per lo più libere, anche se esistono anche lidi attrezzati.