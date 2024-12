Alpi svizzere, Aletsch Arena l'inverno bianco per tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un luogo in Svizzera, nel Canton Vallese, a due passi dall'Italia, dove la neve regala felicità non solo agli sciatori, ma anche a chi vuole vivere la magia della stagione fredda calpestando il manto bianco a passo lento, immergendosi in suggestive atmosfere da fiaba. L'Aletsch Arena abbraccia un grande territorio intorno all'enorme ghiacciaio dell'Aletsch, Patrimonio dell'UNESCO, che si estende per 20 chilometri disegnando il paesaggio come un fiume che da millenni si fa strada verso la valle. In questo periodo, i tetti delle case dei paesi di Riederalp, Bettmeralp e Fiesch-Eggishorn, situati a circa 2.000 metri di altezza, sono ricoperti dalla neve: sembra di essere in un presepe alpino. 70 chilometri di sentieri invernali, perfettamente battuti, invitano a esplorare questo candido Eden: si cammina in quota con lo sguardo puntato sul ghiacciaio e sulle aguzze vette del Vallese oppure si gironzola nei borghi di montagna, sorseggiando tisane calde e cioccolata nei locali che punteggiano questi minuscoli centri baciati dal sole, dove le macchine non esistono.

Rigorosamente carfree, si può accedere ai tre villaggi di Riederalp, Bettmeralp e Fiescheralp-Eggishorn esclusivamente con gli impianti di risalita: le sporadiche motoslitte che girano sulle strade innevate sono in funzione solo per il trasporto bagagli e forniture alimentari. Passeggiare su questo altopiano panoramico e silenzioso è terapeutico per corpo, mente e spirito. Info :www.aletscharena.ch; www.myswitzerland.com.