Atene tra storia e modernità

Dal 23 al 26 giugno 2023

Un tour di 4 giorni alla scoperta degli splendori di una moderna capitale ricchissima di storia e cultura ultramillenaria, culla della civiltà occidentale. Un vero museo a cielo aperto. Visiteremo tutti insieme con guide esperte palazzi, monumenti, templi, quartieri. Lasciando anche momenti liberi per shopping e visite individuali di approfondimento e per scoprire i luoghi della nuova Atene, risorta dopo la crisi economica, città oggi davvero effervescente e sempre affascinante. Ma non solo. Una giornata sarà dedicata anche alla visita di Capo Sunio dove si trova, in posizione suggestiva, il Tempio di Poseidone e al Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos, disegnato da Renzo Piano.

Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici, serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”. Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e dal giornalista Matteo Sacchi della redazione cultura de il Giornale. Pernotteremo in un hotel 4 stelle, al prezzo speciale riservato di 1.290 euro a persona in mezza pensione, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Descrivere in poche righe quello che Atene può offrire al visitatore è impossibile: oramai è una capitale moderna dove l’arte antica si mescola con le nuove architetture e le taverne greche tradizionali si affiancano ai nuovi locali alla moda, il tutto dominato dall’Acropoli, culla della civiltà occidentale, visibile da quasi ogni punto della città, testimone da secoli delle numerose trasformazioni della metropoli. Antica e moderna, trascurata ed elegante in egual misura, Atene è una città piena di vita, un inebriante connubio di storia e avanguardia, dove la vita sociale e culturale ruota ancora intorno ai monumenti antichi.

Nonostante le difficoltà che gli ateniesi hanno dovuto affrontare dall’inizio della crisi finanziaria, Atene si sta risollevando. Le gallerie d’arte, i dibattiti politici e persino i muri degli edifici cadenti sprizzano energia, contribuendo a creare una vivace atmosfera metropolitana. Città cosmopolita e amalgama di diverse culture e persone che hanno lasciato le loro tracce nel corso dei secoli, Atene si estende sulla pianura della penisola dell’Attica ed ha circa 4 milioni di abitanti, una capitale europea con più di tremila anni di storia: poche città nel mondo hanno avuto un ruolo così importante nello sviluppo dell’umanità.

La democrazia, la giustizia, la filosofia, il teatro hanno la loro origine nella Grecia Classica di Atene. Questo viaggio è ideale per gli amanti della storia e della mitologia, dell’arte e della cultura in generale, ma anche per chi cerca una cucina di buon livello, un bel clima e il ritmo di una città magica e moderna allo stesso tempo.

Accompagnati da guide esperte visiteremo, accompagnati da esperte guide, tutte le principali icone di questa città: lo stadio Panathinaiko, il tempio di Zeus Olimpio, l’Acropoli, l'area archeologica dell'Antica Agorà, il Partenone, il Tempio di Atena Nike, l'Eretteo, il teatro di Dioniso, l'odeo di Erode Attico, il Museo dell’Acropoli. Visiteremo poi il Parlamento, l’Accademia, la Biblioteca Nazionale, l’Università, piazza Omonia e l’Arco di Adriano. Faremo anche una passeggiata nei quartieri storici di Anafiotika e Plaka. Anafiotika è una zona incantevole con piccole case, di un solo piano, tinteggiate di bianco e azzurro, raggruppate fra strette e ripide stradine sulla collina dell'Acropoli. Pur essendo un quartiere frequentato dai turisti, Plaka conserva ancora il suo affascinante aspetto antico, grazie alle sue strette e labirintiche stradine acciottolate, dove si ergono delle belle case neoclassiche del XIX secolo. Il quartiere di Plaka è una delle migliori zone della città, con negozi di souvenir, dove potremo comprare qualche oggetto tipico. Visiteremo anche la Fondazione Stavros Niarchos, progettata da Renzo Piano. Il Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos, che ha vinto il 2016 Global Best Project Award (nella categoria Cultural/Worship), è situato a Kallithea, 4 km a sud del centro di Atene. Si tratta di un importante complesso culturale, all’interno di un grande parco urbano (170.000 mq), che comprende la Biblioteca Nazionale e l’Opera Nazionale Greca. Sempre fuori città andremo a Capo Sunio, dove si trovano, in posizione suggestiva, i resti di un tempio greco dedicato a Poseidone, e di un secondo tempio dedicato ad Atena, di cui sono però conservate solo le fondamenta.

Sarete accompagnati nel viaggio dal giornalista della redazione cultura de il Giornale Matteo Sacchi e da Stefano Passaquindici.

