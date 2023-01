Befana, tutte le mete più interessanti con i bambini

L'anno nuovo si apre con un primo ponte da dedicare al relax, ma anche per festeggiare degnamente il 6 gennaio ovvero l'arrivo della Befana. Quella singolare ma generosa vecchina vestita in modo eclettico, pronta a regalare ai bambini tanti dolci, pacchetti e anche un po' di carbone, ma rigorosamente commestibile. L'Epifania chiude anche le festività legate al Natale e al Capodanno, archiviandole con cura fino al prossimo anno.

Quale occasione migliore se non questa di sfruttare il ponte dell'Epifania per concedersi ancora un'ultima pausa di relax, in compagnia dei bambini e dei piccoli di casa. Tante le destinazioni e gli appuntamenti tematici, ecco quelli più interessanti da non farsi sfuggire, per visitare posti magici e scoprire il folklore della tradizione.

Befana, le mete più interessanti per festeggiare con i bambini

La data del 6 gennaio coincide con l'arrivo del primo ponte dell'anno, una tre giorni perfetta per sfuggire alla frenesia e da dedicare interamente ai piccoli di casa. Non solo appuntamenti, celebrazioni o feste a tema, ma anche mete e location da raggiungere velocemente per concludere felicemente le festività. Un'occasione unica per recuperare forze ed energia prima del rientro a scuola e al lavoro. Ecco le più gettonate, da alternare con una mini vacanza sulla neve o una gita al mare per respirare aria pulita, cullati dal rumore delle onde.

Roma

Raggiungere la capitale è un'opportunità ghiotta per ammirare luoghi e costruzioni storiche, ma anche per vivere in pieno la giornata dedicata alla Befana. A partire da piazza Navona con giochi, luci, colori e doni per i piccoli, seguita dalla caccia al tesoro presso il Museo delle Carrozze d'Epoca, fino al corteo noto come "Viva la Befana" con tanto di rievocazione storica che partirà da via della Conciliazione. Presso la terrazza del Pincio si terrà l'annuale "Corsa del giocattolo", una manifestazione sportiva non competitiva di marcia e corsa a passo libero di 5 chilometri.

Napoli

La città di Napoli festeggia l'Epifania in piazza Mercato con una grande Fiera del giocattolo e della calza, dal 3 gennaio ad oggi, con l'opportunità di ammirare tante bancarelle di giochi, dolci e accessori da regalare. Una tre giorni di festa che poi si trasformerà in una notte bianca, ma anche l'occasione per visitare una città ricca di bellezza e storia.

Parma

Per l'esattezza a Fornovo di Taro tutte le Befane del pianeta si daranno appuntamento per una convention, noto come il Raduno delle Befane e giunto alla sua decima edizione. Con tanto di bancarelle, eventi, musica, spettacoli di strada, animazione per i più piccoli e premiazione dei costumi meglio riusciti. Mentre a Castello di Compiano, in provincia di Parma, si terrà la classica passeggiata per celebrare l'evento e smaltire le calorie di troppo, con partenza alle 9 e rientro alle 13.

Bormio

Al centro delle splendide Alpi la bellissima Bormio ospiterà il Gabinàt, ovvero la versione valtellinese dell'Epifania. Per tutto il giorno, grandi e piccini, dovranno salutare chi inconteranno al grido di "Gabinàt", una piccola competizione di velocità legata a chi per primo riesce a pronunciarla. Ottenendo in cambio premi, dolci, frutta secca e regalini.

Urbania

In provincia di Pesaro e Urbino si terrà la 26° Festa Nazionale della Befana, che coinvolgerà l'intero paese di Urbania con tutti gli abitanti vestiti a tema. Allestimenti e decorazioni con tanto di Villaggio della Befana, ma anche un pirotecnico volo della Befana dalla Torre Campanaria, alta 26 metri. Un vero e proprio mondo dedicato alla vecchina con tanto di Ufficio Postale della Befana, dove si possono imbucare le letterine a lei dedicate. Per poi concludere con la possibilità di ammirare la creazione di una calza dal maxi formato, tutta cucita a mano. L'ingresso è gratuito per bambini fino ai 10 anni e per i residenti, mentre gli adulti pagano 5 euro.

Pergine Valsugana

Nel cuore del Trentino il piccolo borgo di Pergine Valsugana, durante le feste, si trasforma in un villaggio magico con elfi, folletti e allestimenti unici. Durante l'Epifania si celebra la fine delle feste con la rituale Corsa delle Befane nelle vie del centro, in un luogo dall'atmosfera unica e perfetto anche per il relax tra i monti.

Verona

Per l'esattezza a Valeggio sul Mincio avrà luogo l'evento "Brusa la vecia", ovvero un grande falò cittadino dove verrà bruciato un fantoccio alto circa 10 metri. Un rito propiziatorio e tradizionale, ma anche ben augurante simbolo della fine di una stagione e inizio di un nuovo anno. Sia esistenziale che per il raccolto, con il fuoco quale emblema di luce e purificazione.