Over, come preparare il carbone commestibile per i nipoti

Il carbone è una presenza rituale all'interno della calza della Befana, la ben nota anziana signora vestita di stracci che a cavallo della sua scopa consegnerà dolci e caramelle ai bambini di tutto il mondo. Ma anche tanti pezzetti di carbone ai più monelli. Una tradizione antica legata alla simbologia del fuoco e della cenere, e da sempre anche elemento di buon auspicio per i raccolti.

Il tradizionale carbone, da tempo, si è allineato al resto delle presenze all'interno della calza trasformandosi in un dolce da sgranocchiare. La ricetta è facile e veloce da prepapare, perfetta per i senior amanti delle preparazioni casalinghe dedicate ai nipoti.

Carbone per l'Epifania, di cosa si tratta

La presenza del carbone rimanda al fuoco che tradizionalmente si accendeva il 6 gennaio quale elemento di buon auspicio, mentre le ceneri venivano sparse sul terreno per propriziare il raccolto stesso. Non solo, perché il carbone era simbolo dell'anno vecchio ormai concluso, quale ombra scura del passato. Infatti non è un caso che a portare il carbone sia proprio la Befana, questa singolare figura femminile vestita di stracci e particolarmente anziana. Lei stessa è parte integrante delle antiche tradizioni pagane, legata all'immagine della rinascita e di Madre Natura.

L'anziana vecchina simboleggia l'anno vecchio che, a cavallo della scopa, sorvola il cielo notturno tra il 5 il 6 gennio. Un viaggio ben augurante per consegnare prelibatezze, arance, dolcetti e noci ai bambini più buoni, e carbone nero a quelli più birichini. Il tutto all'interno di una calza di lana appesa al camino o nelle scarpe, che i piccoli le lasciano come dono. Secondo le antiche tradizioni la figura della Befana conclude simbolicamente le feste e l'anno trascorso, segnando l'inizio di quello nuovo.

Per questo motivo era usanza realizzare un fantoccio di stoffa che veniva dato alle fiamme, esattamente 12 giorni dopo il solstizio. La cenere del carbone veniva poi versata nei campi, quale buon auspicio per un nuovo inizio e simbolo di purificazione, morte e rinascita della natura stessa. La figura di dispensatrice di doni e carbone è presente anche nella tradizione cattolica, interpellata dagli stessi Re Magi durante il cammino verso la capanna. La vecchina, non volendo accompagnare Baldassarre, Gaspare e Melchiorre dal bambinello, si era pentita in un secondo momento. Per questo aveva deciso di seguirne le orme dispensando doni in tutte le case, nella speranza di incontrare così Gesù bambino.

Carbone commestibile, come si prepara

Con il tempo il ruolo del carbone è cambiato, divenendo un elemento commestibile e facile da preparare. I senior amanti delle merende casalinghe conosceranno la ricetta, una golosità in più da realizzare per i nipoti. Così da completare degnamente la calza da consegnare il 6 di gennaio, basta procurare pochi ma semplici ingredienti: 300 grammi di zucchero a velo, 1 albume, acqua, alcol puro per alimenti, succo di limone, colorante nero per alimenti, 300 grammi di zucchero anche di canna.

In una ciotola capiente versate l'albume e circa dieci gocce di succo di limone, montate a neve aggiugendo lo zucchero a velo e l'alcol per alimenti. A seguire anche il colorante nero per alimenti, dosandone il quantitativo fino a ottenere un composto denso e scuro. A parte preparate su fiamma dolce lo sciroppo versando in un pentolino di metallo lo zucchero, mescolandolo fino a farlo imbiondire per poi aggiungere dell'altro colorante nero per alimenti. Completate versando la glassa e mescolando rapidamente fino a quando inizerà a gonfiarsi, per poi travasarla in una teglia alta quadrata foderata con carta da forno o in uno stampo per plumcake.

Livellate con la spatola o il cucchiaio di legno lasciando raffreddare completamente per alcune ore, girate il tutto su un grande tagliere e incidete in modo grossolano con un coltello. Il vostro carbone è pronto da imbustare nei sacchetti trasparenti per alimenti e da riporre nella calza.