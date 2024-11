Benessere e cucina stellata al Boscareto Resort & Spa

Ascolta ora 00:00 00:00

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba è una delle principali vetrine dell'alta gastronomia e delle eccellenze italiane. È anche un'occasione unica per scoprire la millenaria cultura di Alba attraverso manifestazioni folcloristiche e rievocazioni storiche che coinvolgono e intrattengono i visitatori in un carosello di colori, bandiere, musica e giochi popolari. Autunno nelle Langhe è, quindi, sinonimo di tartufo e Il Boscareto Resort & Spa di Serralunga d'Alba è il luogo ideale per un soggiorno di scoperta, natura e relax. Questo resort -appena ristrutturato e che offre ben due ristoranti, di cui uno stellato -, ha anche una bella Spa con piscina riscaldata. Qui si può provare un'affascinante caccia nei boschi, accompagnati da un esperto trifulau e dal suo fidato cane, unita a una visita al nuovo Mudet Museo del Tartufo di Alba, per poi godersi relax nella Spa, buon vino e ottima cucina al resort. Il soggiorno offre una cena al Sunsì il ristorante della tradizione del resort curata dallo chef Alessandro Capalbo, anima di un luogo che sa far ritrovare agli ospiti un'atmosfera rilassata e i sapori delle Langhe.

Cinque portate, pensate, sia per essere abbinate al tartufo sia per essere gustate da sole, svelano la cucina solida, concreta e sorprendente del giovane chef. Pacchetto completo in questo resort completamente rinnovato da 1.485 euro per due persone. Per informazioni e prenotazioni: info@ilboscaretoresort.it, tel. 0173 613036 - www.ilboscaretoresort.it.