Bolzano, ecco cosa visitare e dove andare

Capoluogo dell'Alto Adige ecco Bolzano, meta ideale per chi vuole trascorrere un weekend lungo immerso tra le bellezze della natura e il fascino della cultura. Nota anche come Bozen vanta innumerevoli qualità: è infatti considerata una città a misura di cittadino ma al contempo è un punto di contatto tra lingue e culture differenti. A Bolzano si parla italiano ma anche tedesco e ladino, un mix interessante che ha influenzato l'arte e l'architettura, oltre che lo stile culinario.

È una città giovane, piena di stimoli e in continuo fermento, dove tradizione e modernità riescono a convivere in perfetta armonia trasformandosi in un elemento catalizzante senza pari. Bolzano, infatti, è una meta turistica molto gettonata e non solo durante il periodo dei mercatini natalizi: suscita grande interesse anche durante tutto il resto dell'anno, grazie alle innumerevoli tradizioni che ne hanno caratterizzato il percorso storico oltre che per il grande legame e rispetto nei confronti della natura che le fa da splendida cornice. Scopriamo Bolzano, cosa visitare e quali le mete più interessanti nei dintorni.

Bolzano, dove andare e cosa vedere

Bolzano è una città ricca di storia e di curiosità e assume una prima fisionomia di tipo urbano nel XII secolo per mano del vescovo di Trento che inserì un borgo mercantile all'interno dei vari insediamenti che caratterizzavano il territorio dell'epoca. La storia della città è segnata da periodi di grande espansione urbanistica e commerciale ma anche da conflitti e sfide per l'egemonia territoriale. Le innumerevoli immigrazioni dalla Germania e dall'Austria, insieme alle prime produzioni vinicole, hanno dato il via a uno sviluppo dell'area, anche grazie all'interazione costante tra la zona centrale e quelle limitrofe. Un passato dinamico, fiorente, vivace, con svariate influenze culturali che ben si evince dalle innumerevoli rappresentazioni architettoniche in puro stile medievale, sopravissute anche al ventennio delle due guerre.

La città è immersa in una conca adornata da vigneti rigogliosi, all'interno della zona sud della Val d'Adige, della valle dell'Isarco e della Sarentina, ben protetta dalla catena della Mendola, dall'Altopiano del Salto, dalla cima del Renon nota anche come Monte Tondo e dal Monte Pozza. Bolzano è caratterizzata da un interessante mix linguistico, che si può ritrovare sia all'interno di molte delle tradizioni sia nella cucina tipica. Per ammirare la città è necessario farsi rapire dalla bellezza del centro storico, in puro stile medievale, e dalle innumerevoli decorazioni che caratterizzano i muri delle abitazioni dove non mancano le tante presenze floreali che vivacizzano le vie.

L'area urbana è divisa in cinque quartieri: Centro-Piani di Bolzano-Rencio, Oltrisarco-Aslago, Europa-Novacella, Don Bosco e Gries-San Quirino. Nella zona centrale si può ammirare il mercato di Piazza delle Erbe di origine antica ma anche la Fontana di Nettuno nota anche come "oste con la forchetta" e un tempo utilizzata per le abluzioni pubbliche. Da qui si può passare attraverso via dei Portici, considerato uno dei luoghi più visitati e cuore commerciale della città sin dal XII secolo, periodo storico dove le arti definivano i nomi delle vie: per questo ancora oggi abbiamo via dei Bottai, via degli Argentieri, via dei Carrettai e dei Conciapelli.

Tra le principali attrazioni da non perdere vale la pena fare una salto al Museo Archeologico dell'Alto Adige - Südtiroler Archäologiemuseum dov'è conservata Ötzi, la mummia del Similaun e alla suggestiva Piazza Walther del 1808, nota per i mercatini di Natale e perché è considerata l'elegante salotto di Bolzano. Da qui è facile raggiungere il Duomo, noto anche come chiesa di Santa Maria Assunta, di origine paleocristiana e successivamente rimodernata fino a raggiungere un'eleganza tardo gotica. Altro punto di interesse è la Chiesa dei Domenicani a pochi passi dal Duomo ed emblema dell'architettura gotica e il Monumento alla Vittoria quale simbolo della vittoria italiana nella prima guerra mondiale sull'Austria-Ungheria.

Bolzano e dintorni

Poco fuori Bolzano è facile imbattersi in innumerevoli costruzioni e castelli di pregio, come Castel Roncolo nella zona del Renon in stile medievale e noto per i suoi innumerevoli affreschi rappresentanti la vita cortese ma anche Castel Firmiano sede principale del circuito museale chiamato Messner Mountain Museum voluto e progettato da Reinhold Messner, che lo gestisce. Da non perdere anche le passeggiate sul Lungo Talvera e sul Guncina per una vera immersione nel verde, oltre a Le Malgreien, oggi Dodiciville e comune catastale di Bolzano, un tempo indipendente con 12 zone agricole incentrate sulla viticultura. Anche la zona del Renon merita una visita: il comune dell'omonima area di montagna è costituito da 12 incantevoli frazioni.

A pochi chilometri da Bolzano ci si imbatte in Laives meta ambitissima per gli appassionati di escursioni in bicicletta, oppure Bronzolo immerso tra i vigneti e i frutteti. Mentre sopra Bolzano si trova Colle di Bolzano, situata a 1.100 metri sul livello del mare e facilmente raggiungibile con la comoda funivia. La zona di Bolzano è davvero unica e dai mille volti, con panorami mozzafiato e laghi cristallini dov'è possibile immergersi per un bagno rigenerante. Non solo storia, arte e musei, ma anche tradizione e vita di montagna, per un viaggio che lascerà il segno.