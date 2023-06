Veneto, ecco alcuni tra i borghi più belli da visitare

Colline, pianura, fiumi, montagne, laghi, laguna, mare, arte, storia, prelibatezze. Cosa manca al Veneto? I posti che meritano una visita sono tantissimi. Accanto alle grandi e famose città come Venezia, Verona, Padova e Vicenza, solo per citarne alcune, ci sono nuclei più piccoli, ricchi di fascino, che vale la pena scoprire.

Montagnana e le sue mura

Montagnana, in provincia di Padova, è un antico borgo (tra i più belli d’Italia) di origine romana. La sua cerchia di mura è stata definita dallo storico dell’arte Bernard Berenson “una delle vere glorie d’Italia”.

La città infatti nel XIV secolo era fortificata ed oggi si possono ammirare le mura merlate lunghe circa due km, inframmezzate da 24 torri alte fino a 19 metri. L’imponente costruzione addirittura è stata d’ispirazione per il pittore Giorgione che raffigurò proprio le mura di Montagnana in un disegno a sanguigna conservato a Rotterdam.

All’interno della cortina trecentesca, il disegno urbano mantiene l’impronta medievale.

Arquà Petrarca, borgo poetico

Il nome del borgo, situato nel padovano, in latino era Arquatum, termine poi volgarizzato in Arquade e infine in Arquà. Nel 1868 fu aggiunto il nome di Petrarca, essendo stato, il luogo, il ritiro del celebre poeta negli ultimi anni di vita. Francesco Petrarca infatti, riconoscendo tra i verdi colli euganei i dolci paesaggi della sua Toscana e quelli della Provenza, decise di eleggere Arquà a sua residenza. Non a caso Arquà Petrarca è inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia.

Tra la parte alta e quella bassa del paese si possono vedere lavatoi e abbeveratoi e le testimonianze del passaggio del poeta di Arezzo: la fontana del Petrarca e la chiesa arcipetrale di Santa Maria Assunta in mezzo al cui sagrato sorge la tomba dell’umanista trecentesco. È inoltre visitabile la casa del poeta.

Bardolino, il paese del vino

Bardolino è un antico villaggio di pescatori sul lago di Garda, situato tra Lazise e Garda, a circa trenta chilometri da Verona.

Grazie alla presenza lacustre, Bardolino gode di un clima mite e si presta ad essere visitato tutto l’anno: oggi è una delle principali mete turistiche della zona. Il luogo è l’ideale sia per chi ama gli sport acquatici sia per chi ama passeggiare o pedalare sul lungolago o nel verde. Il paesaggio qui è fatto di uliveti e vigneti, di colline costellate di oleandri e cipressi, mentre il centro è pieno di negozi e locali.

Bardolino è poi il borgo dell’olio e dell’omonimo vino, un’eccellenza a livello mondiale: l'ideale per gli appassionati di enogastronomia.

Valeggio sul Mincio, al confine tra Veneto e Lombardia

Valeggio sul Mincio è un gioiellino incastonato quasi sul confine che separa il Veneto dalla Lombardia. Situato a 30 km da Verona, è formato da due borghi riuniti nello stesso comune: Borghetto e Valeggio.

Grazie al perfetto connubio tra storia e natura, Borghetto è entrato a far parte dei Borghi più belli d’Italia. Il piccolo nucleo nato sulle sponde del fiume Mincio conserva fortificazioni risalenti al periodo medievale. Il centro più antico mantiene ancora intatto il fascino dell’età di mezzo, con il campanile, le ruote dei mulini ad acqua e le rocche del Ponte Visconteo, diga fortificata per garantire la difesa dei confini orientali del ducato dei Visconti. Il Ponte lungo è collegato al castello scaligero attraverso due cortine merlate.

Poco distante si trova Villa Sigurtà, costruita nel XVII secolo e divenuta successivamente sede dell’impero asburgico nel nord est dell’Italia. Adiacente ad essa si estende il pluripremiato Parco giardino Sigurtà, uno dei parchi più belli non solo d’Italia, ma addirittura d’Europa.

Asolo, la città degli artisti

Città fortificata in provincia di Treviso, dal carattere romantico per i suoi scorci, Asolo è da sempre meta di artisti ed è tra i borghi più belli d’Italia. Giosuè Carducci l’ha battezzata “la città dai cento orizzonti”. Ma da questo paesino veneto sono passati anche il poeta inglese Robert Browning, l’umanista cinquecentesco Pietro Bembo, il musicista Gian Francesco Malipiero ed Eleonora Duse, la famosa attrice e amante di Gabriele D'Annunzio (seppellita nel piccolo cimitero di Sant' Anna, di fronte al Monte Grappa).

Simbolo di Asolo è la Rocca sul Monte Ricco: dall’alto si gode una bellissima vista sul panorama collinare (dipinto anche dal Giorgione) e sul centro storico.