Il Caffè dell'Ussero e gli studenti eroi di Curtatone

Il bello della Toscana è che non devi cercare tanto per trovare angoli curiosi in grado di raccontare storie incredibili. Talvolta hai bisogno di andare un po' fuori mano, in villaggi nascosti o angoli curiosi. Altre volte, invece, sono proprio lì, nascosti in bella vista. Passeggiando sui Lungarni di Pisa, ad esempio, un palazzo attira inevitabilmente la tua attenzione. Invece della pietra delle montagne vicine, la facciata è rossa come la terracotta, un materiale insolito per un edificio di prestigio. La cosa ancora più curiosa è quella che si trova al piano terra, un caffè storico tra i più antichi d'Italia. Fin dalla sua fondazione, nel 1775, questo è il posto preferito dagli studenti della vicina università per prendersi una pausa e, magari, parlare di tutto e di niente nelle salette interne.

Eppure, basta guardare sulle pareti per rendersi conto che in questo locale sono passati personaggi particolari, da grandi scrittori come Giosuè Carducci ad artisti d'avanguardia come Marinetti, da giornalisti come Indro Montanelli a politici che hanno fatto la storia dell'Italia come Spadolini, Gronchi e Ciampi. Il fatto di essere considerato una specie di porto franco, dove era semplice sfuggire alle attenzioni della polizia, lo rese il centro del pensiero liberale toscano per secoli. Questo lo rese strumentale in un episodio quasi unico della storia italiana, l'avventura del battaglione universitario, composto da studenti e professori degli atenei di Pisa e Siena che combatté nella Prima Guerra d'Indipendenza. Per celebrare i 175 anni dalla battaglia che vide i coraggiosi studenti guerrieri salvare l'esercito italiano dalla disfatta, What's Up Tuscany, il podcast nel quale vi raccontiamo la Toscana attraverso le storie dei posti, dei prodotti e dei personaggi che l'hanno resa unica al mondo, vi riporta a Pisa per raccontarvi tutto sul Caffè dell'Ussero, il cuore pulsante della cultura liberale. ASCOLTA LA STORIA

Se ascolterete l'episodio intero, premendo il pulsante bianco del player qui sopra, scoprirete l'origine del curioso palazzo che ospita il terzo caffè più antico d'Italia e come il suo nome derivi da una leggenda legata alla visita del Granduca Francesco I e della moglie Maria Teresa d'Austria. Vi racconterò poi come in questo caffè si siano tenute le prime proiezioni cinematografiche prima che, nel retro del palazzo, fosse creato il Cinema Lumière, il più antico d'Italia.

Dalle storie agli aneddoti dei tanti personaggi che hanno frequentato l'Ussero, passeremo poi a narrarvi come furono alcuni professori universitari a promuovere la causa dell'unità d'Italia. I loro discorsi furono così efficaci che, quando il Regno di Sardegna dichiarò guerra all'Austria, ben due terzi degli studenti iscritti all'ateneo pisano si offrirono volontari per combattere a fianco di Carlo Alberto per liberare Lombardia e Veneto.

La cosa che molti dimenticano è come molti di questi studenti guerrieri non fossero nemmeno maggiorenni e non sapessero assolutamente niente di cose militari. Nonostante questo, furono proprio loro ad evitare l'accerchiamento delle forze del generale Radetsky, che puntava a distruggere completamente l'esercito piemontese. Le perdite del battaglione universitario a Curtatone furono pesantissime ma il loro coraggio consentì alle forze alleate di raggrupparsi e battere gli austriaci il giorno dopo a Goito.

Il Caffè dell'Ussero continua ad essere un punto di riferimento importante per la cultura liberale toscana e, dopo molti anni di decadenza, è stato recentemente ristrutturato. I nuovi proprietari hanno idee ambiziose per riportare il caffè all'età dell'oro, trasformandolo in una caffetteria dove avere una pausa pranzo all'insegna della storia e della conversazione intelligente.

La prossima volta che passate da Pisa, invece di affollarvi nelle solite trappole per turisti, fate un salto all'Ussero. La vista dei lungarni è splendida e ci sono tante persone interessanti in giro. Sarà un modo perfetto per entrare a far parte di una storia secolare e mantenere in vita un locale davvero unico al mondo.

