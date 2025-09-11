Capodanno tra storia, natura e bellezza: un viaggio indimenticabile in Sicilia

Per chi desidera accogliere il nuovo anno in un luogo dove arte, cultura e paesaggi mozzafiato si fondono in un’esperienza autentica e ricca di emozioni, ecco un’occasione da non perdere: un viaggio organizzato in Sicilia, dal 30 dicembre al 2 gennaio, accompagnati da una delle nostre prestigiose firme de il Giornale.

Un viaggio pensato per chi ama la storia, l’arte, la natura e il buon vivere. Una Sicilia che si svela passo dopo passo, tra le sue città più affascinanti e i suoi paesaggi più spettacolari, in un periodo speciale dell’anno. Un modo diverso e coinvolgente per iniziare il 2026, portando a casa emozioni e ricordi indimenticabili.

Quattro giorni intensi, tra città d’arte, patrimonio UNESCO, sapori mediterranei e l’atmosfera festosa del Capodanno siciliano, con base a Catania e tappe straordinarie che raccontano la storia millenaria e il fascino ineguagliabile dell’isola.

Il prezzo speciale riservato è di 1990 euro a persona (hotel 4 stelle formula mezza pensione, bus privato, escursioni, visite guidate, ingressi e assicurazioni incluse)

Viaggio realizzato in collaborazione con Gattinoni Travel, agenzia leader nel settore viaggi da oltre 40 anni.



Per informazioni e prenotazioni: 0250071217 oppure via mail viaggidelgiornale@gattinoni.it

Se vuoi avere maggiori informazioni, compila il seguente form e sarai ricontattato: clicca qui



Qui potete vedere il programma dettagliato del viaggio:



1° giorno, martedì 30/12 – MILANO Linate / CATANIA

Si parte martedì 30 dicembre con volo diretto ITA Airways da Milano Linate a Catania. Una volta atterrati, i partecipanti saranno accolti da un pullman riservato che li condurrà alla scoperta del centro storico della città, protetto dall’UNESCO per i suoi capolavori barocchi in pietra lavica. Dopo la visita panoramica, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.



2° giorno, mercoledì 31/12 – SIRACUSA & ORTIGIA / NOTO

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman riservato per la visita guidata di Siracusa, la città che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma. Il Parco Archeologico della Neapolis conserva le più importanti testimonianze del suo passato

splendore: il Teatro greco, ancora in uso per le rappresentazioni classiche, l’Anfiteatro romano e le Latomie, con il leggendario Orecchio di Dionisio. Gioiello della città è l’isola di Ortigia: è qui che tra mare e pietra bianca è possibile ammirare la Fonte Aretusa ed il Duomo, nato dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena.

Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, visita guidata di Noto, perla del barocco siciliano, anche conosciuta come “il giardino di pietra” per la ricchezza dei suoi palazzi e chiese sulle quali spicca la splendida Cattedrale. Al termine, rientro a Catania per prepararsi alla serata di Capodanno con Cenone e Veglione.



3° giorno, giovedì 01/01 – ETNA

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la salita sul Monte Etna, u Mungibeddu per i siciliani, il vulcano attivo più alto d’Europa.

Si giungerà fino a quota 1900 m dove sarà possibile passeggiare sui Crateri Silvestri, coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle più

recenti colate laviche ormai fredde. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, tempo a disposizione per attività/visite libere e facoltative. Cena e pernottamento in hotel.



4° giorno, venerdì 02/01 – CATANIA / TAORMINA / MILANO Linate

Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata di Taormina, caratteristica cittadina dall’aspetto medievale con la sua incantevole vista sulla baia, il famoso Teatro Greco, il piccolo Teatro Odeon, il Duomo. Tempo libero per una passeggiata lungo Corso Umberto con le sue viuzze e tempo a disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti prima del trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea ITA di rientro. All’arrivo all’aeroporto di Milano Linate.



La quota comprende: * volo di linea ITA Airways come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio (23kg da stiva e 8kg a

mano) * tasse aeroportuali (€ 80,00 ad oggi e soggette a riconferma) * sistemazione in hotel 4**** a Catania in camere doppie con

servizi privati * trattamento di mezza pensione come da programma, incluso Cenone/Veglione di Capodanno * forfait bevande ai pasti

(1/2 acqua + 1 calice di vino + 1 flûte di spumante per il brindisi di mezzanotte il 31/12) * guida & pullman in loco ad uso esclusivo per

visite, trasferimenti ed escursioni come da programma * ingresso area archeologica di Siracusa * accompagnatore Gattinoni *

assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante.



Per informazioni e prenotazioni: 0250071217 oppure via mail viaggidelgiornale@gattinoni.it



Se vuoi avere maggiori informazioni, compila il seguente form e sarai ricontattato: clicca qui