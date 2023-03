Da Capodimonte a piazza Plebiscito: Napoli mostra la bellezza in un sol giorno

Ogni volta che si visita a Napoli, quando si va via, si lascia lì un pezzo di cuore. Ci sono persone che però non sono mai state nell’antica Partenope e magari vogliono partire da qualche piccola gita nell’hinterland, dedicando al capoluogo un’intensa giornata di bellezza.

E la bellezza a Napoli è proprio quello che non manca. La bellezza “d’o sole” e “d’o mare”, ma anche quella della tantissima arte che qui si può trovare, dal Palazzo Mannajuolo con la famosa scala elicoidale alla cappella San Severo che ospita tra gli altri il Cristo Velato, fino ai tanti musei cittadini e al cenotafio di Virgilio nel parco di Piedigrotta, magari scivolando di fermata in fermata nella cosiddetta “metropolitana dell’arte”. Ci sono posti che per una prima visita di una giornata sono imprescindibili.

Il Museo di Capodimonte

Una sola giornata basta solo a visitare il complesso del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Immersa nel verde e nella tradizione è la Reggia di Capodimonte, un palazzo che era la casa di caccia dei Borbone. Al suo interno, nei tre piani che la compongono, esiste un’enorme collezione d’arte che ospita gli artisti italiani del Rinascimento, le opere dei fiamminghi e perfino la pop art e tanto altro, tutto organizzato in base alle collezioni di riferimento. E periodicamente sono presenti anche meravigliose mostre temporanee. Il museo è aperto tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle 8.30 alle 19.30 per il primo piano, dalle 10 alle 17.30 per gli altri. Il biglietto intero costa 15 euro ma sono previste agevolazioni e gratuità.

Piazza Dante, Port’Alba e San Gregorio Armeno

Napoli ha dedicato a Dante Alighieri una statua e una piazza. Il luogo rappresenta un piccolo punto di partenza o di arrivo nella visita virtuale che si va a descrivere: la prospettiva, una volta usciti dalla “fermata dell’arte” della metro, si allarga e si illumina. E non può mancare una tappa per fare colazione con la sfogliatella, ma si deve decidere in fretta se la si preferisce frolla o riccia.

Da piazza Dante si accede a Port’Alba, dove si entra a San Biagio dei Librai, vicoli incantati in cui esistono botteghe librarie e antiquarie in cui scegliere delle chicche letterarie da anni fuori catalogo. E proseguendo poi nelle vicinanze non può mancare la tappa a San Gregorio Armeno, dove ci sono le botteghe in cui si realizzano i "pupi" per i presepi: possono essere visitate tutto l’anno, anche se naturalmente è a Natale che danno il meglio di sé.

I castelli

Una visita di un giorno può interessare solo i castelli di Napoli, che sono diversi, almeno i tre cui i più celebri: il Maschio Angioino, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo. In questi luoghi, tra le loro stanze, si può respirare la storia e la leggenda della città. Si tratta di complessi fortificati (e quindi, per le epoche di costruzione, militarizzati), ma che in realtà servivano per affermare potenza e potere. E contenevano anche qualche mito, come l’uovo che risiederebbe nelle fondamenta di Castel dell’Ovo e che non deve essere mai infranto.

Piazza del Plebiscito

Una delle più incantevoli piazze di Napoli è certamente piazza del Plebiscito, realizzata su uno slargo preesistente sotto gli aragonesi e quindi modificata con l’aspetto attuale solo nel XIX secolo, quando venne costruito anche il Palazzo Reale di Napoli.

Di fronte al Palazzo Reale c’è però una costruzione che più di tutte domina la piazza, ovvero la basilica reale pontificia di San Francesco di Paola, anche questa di fattura ottocentesca e neoclassica. La facciata, con colonne doriche e frontone triangolare ricorda infatti l’architettura dell’Antica Grecia, ma subito alle spalle eccolo lì l’elemento cristiano con la cupola maggiore e le cupole che ammorbidiscono le linee delle cappelle minori. Una vera e propria delizia architettonica, armonica e armonizzante. Ad ammirarla si può solo far pace con il mondo.