Capri: 5 posti imperdibili

La prima volta che ci si reca a Capri è tutto nuovo. Salpati dal molo Beverello a Napoli, l’isola si raggiunge in meno di un’ora d’aliscafo. E poi lì ci si sposta nei modi più disparati: le coppie giovani e romantiche possono optare per l’affitto di uno scooter, ma anche scegliere la funicolare ha i suoi vantaggi. Con la funicolare la salita avviene infatti all’interno di un trenino, mentre la discesa è sui seggiolini, con una fantastica vista panoramica sulle coste dell’isola.

La Grotta Azzurra

La Grotta Azzurra è sicuramente il primo posto imperdibile di Capri: una grotta carsica, in epoca romana adibita a ninfeo, con una minuscola apertura che permette l’ingresso dei visitatori sulle barche e soprattutto l’ingresso della luce, che crea un colore blu intenso nelle sfumature dell’acqua. Non è sempre aperta perché si devono verificare le condizioni meteo e marine favorevoli, ma quando è aperta si può visitare dalle 9 alle 17. Il biglietto costa 18 euro.

I faraglioni

I tre faraglioni di Capri (Stella, Faraglione di Mezzo e Faraglione di Fuori), secondo la mitologia epica riportata da Omero nell’Odissea, furono i massi che Polifemo lanciò contro Ulisse che l’aveva accecato. Ed esiste anche un’altra leggenda: un bacio all’ombra dei faraglioni porta fortuna. Tra l’altro non sono solo simbolo di Capri ma anche della comicità tutta italiana: memorabile la scena in cui, ne Il secondo tragico Fantozzi, il protagonista cerca di passare tra i faraglioni mentre sta facendo sci nautico, per non essere da meno del geometra Calboni, il suo rivale in amore, perché d'altra parte “ Calboni lo faceva sempre ”.

Villa Jovis

Si dice che l’imperatore Tiberio soffrisse di tubercolosi e i medici gli consigliarono soggiorni climatici: così Tiberio pose una delle sue case a Capri, venendo seguito da altri esponenti politici quando vi ci si recava, soprattutto in estate. La casa caprese dell’imperatore era Villa Jovis, che quindi risale al I secolo. Fu costruita sul monte Tiberio, con un’ampia vista sul mare. Gli orari di apertura cambiano in base alla stagione, per cui si può consultarli sul sito, mentre il biglietto costa 6 euro, a meno che non si rientri nella fascia di gratuità (ovvero per tutti i minorenni residenti in area Schengen).

Il Belvedere Tragara

Per ammirare meglio l’isola è d’obbligo una visita al Belvedere Tragara su Punta Tragara, a picco sul mare. Data la posizione geografica, è meglio visitare questa attrazione al tramonto: quando il sole pare tuffarsi nel mare, l’acqua e il cielo assumono colori incredibili da ammirare, fotografare, portare con sé una volta tornati a casa. E poi non dimenticarli più.

La piazzetta

La piazzetta, ovvero piazza Umberto I, è un po’ il simbolo dello splendore e del jet set caprese. Qualunque cosa si faccia durante il giorno, la sera prima o poi si finisce qui a socializzare con gli altri ospiti dell’isola. E tutto è simbolico e pieno di tradizione, dalle scalinate al basolato della pavimentazione, fino all’orologio che sormonta lo slargo e segna inutilmente il tempo. Perché quando si è a Capri si desidera che le ore non trascorrano mai.